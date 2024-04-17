Цього не можна допустити: Світан пояснив, як Китай зараз намагається допомогти Росії

Китай допомагає Росії у війні проти України. Річ у тім, що Пекіну дуже не вигідний програш Кремля, який обов'язково призведе до розвалу Росії.

Тому зараз КНР буде робити все, щоб росіяни не програли. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"Китай безпосередньо бере участь у війні Росії проти України, допомагає Росії. КНР буде не вигідно, якщо Кремль програє війну, аж до розвалу Росії. Для Пекіна є своя проблема. Бо всі прекрасно знають, що за Росією стоїть Китай. Програш Росії – це програш Китаю. Тому китайці зараз будуть робити все можливе, щоб у Росії не було цього програшу", – сказав він.

Велика небезпека

Роман Світан зазначив, що Росія хоче заморозити бойові дії при тій ситуації на фронті, яка склалась зараз. Це дуже небезпечно для України, тому що будь-яке замороження дасть можливість країні-агресорці з допомогою Китаю чи інших союзників відновити свої сили та завдати потужного удару.

Ми цього вже не витримаємо. Це велика небезпека для нас. Варто не підігравати, здійснювати бойові дії та не дати можливості росіянам накопичити засоби для виконання подальших атак. А Китай буде діяти згідно з тією позицією, яка буде складатись на лінії бойового зіткнення,

– пояснив військовий експерт.

Україні потрібно показувати жорсткість щодо нашої позиції та доводити союзникам безпосередню участь Китаю у війні проти нас. Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до КНР з візитом та зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Можливо, він літав до Китаю, щоб показати позицію Європи або здобути китайську прихильність за допомогою деяких економічних переваг.

"Але не більше. Це рух в нікуди. Європа не зовсім розуміє участі Китаю. КНР же не воює напряму з Україною. Китай воює з європейською цивілізацією. У нього стоїть завдання захопити її. Російсько-українська війна – це один з механізмів. Глобально Європа поки не бачить небезпеки Китаю. Коли побачить – буде пізно", – додав полковник запасу ЗСУ.

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