Китай відіграє свою роль, – експерт-міжнародник сказав, яку політику веде Пекін щодо Росії

КНР відіграє серйозну роль в глобальних процесах. Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія ослаблюється, санкційна політика Заходу у певний спосіб впливає на це.

Через санкції західних країн Китай нарощує свої експортні спроможності. Це 24 Каналу зауважив експерт-міжнародник Богдан Ференс.

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"Тому тут не варто себе заспокоювати, що, мовляв, і Пекін хотів би, щоб російсько-українська війна швидко завершилася, ще й справедливим миром. Китай відіграє свою роль. Він перший рік повномасштабного вторгнення дуже обережно включався в ті чи інші процеси, навіть у контексті співпраці з Росією", – сказав він.

Спочатку Китай та Росія більше співпрацювали в економічній, енергетичній сферах. Згодом частково співпраця посилилася. Зокрема, Пекін почав публічно позиціювати себе як медіатора. Мовиться про візити спецпредставника Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея до Москви, які не були результативними.

Водночас Китай відіграє серйозну роль в глобальних процесах. Тобто є ризик більш тісної співпраці. Ми бачимо результати візиту Путіна до Сі Цзіньпіна. На жаль, така співпраця буде продовжуватись. Тут потрібно, щоб і США, і безпосередньо західні демократії розуміли, наскільки це в перспективі може бути небезпечніше,

– підкреслив експерт-міжнародник.

"Для Китаю війна – один з пазлів"

Богдан Ференс зазначив, що співпраця Росії та Китаю стає більш інтенсивною. Ризик її поглиблення існує. Не варто очікувати, що їхня співпраця буде обмеженою.

Для таких країн, як Китай, російсько-українська війна – це лише один з пазлів, які вони також складають у контексті своїх інтересів, свого глобального домінування. Тут я не очікую, що їхня співпраця з Росією буде обмежена, на жаль,

– вважає він.

На думку експерта-міжнародника, біля Росії Китай намагається мати вигляд як прагматичного опонента, який може також або глобально посилити небезпеку через більш відкриту співпрацю з Росією у військовій сфері, реалізуючи свої амбіції мілітарного характеру щодо Тайваню.

"Або навпаки. Тобто використовувати цей інструмент як елемент певного шантажу, що, мовляв, якщо ситуація буде загострюватись з США насамперед, західними країнами, то "ми можемо також діяти у такий зухвалий спосіб", – припустив Ференс.

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