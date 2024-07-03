Дуже тривожні події: ексспівробітниця ЦРУ прокоментувала співпрацю Росії з КНДР

Росія та Північна Корея підписали взаємну угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Також є інформація, що КНДР посилає свої інженерні війська на тимчасово окуповані Росією території України. Кім Чен Ин вже давно підтримує дії Кремля проти українців.

Укладання оборонного пакту може призвести до відправки Північною Кореєю робітників чи навіть солдат для участі у війні проти України. Таку думку 24 Каналу озвучила колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі.

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КНДР може відправити солдат воювати в Україну

Сью Мі Террі зазначила, що КНДР підтримує Владіміра Путіна. Зокрема, війну проти України. Відомо, що Північна Корея вже відправила до Росії понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, артилерійськими снарядами та іншим військовим обладнанням.

Але тепер укладання оборонного пакту може стати фундаментом для відправки Північною Кореєю робітників чи, можливо, навіть солдат для участі у війні в Україні. На додаток до всієї військової техніки, артилерійських снарядів і ракет, вони можуть відправляти людей воювати в Україну. Тому це дуже тривожний розвиток подій,

– припустила вона.

Співпраця Росії та КНДР: останнє

Росія та КНДР підписали угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Зазначається, що нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном з часів закінчення Холодної війни. Також вперше за 24 роки кремлівський диктатор Владімір Путін відвідав Північну Корею.

Є інформація, що Північна Корея відправить на тимчасово окуповані території України свої військові будівельні та інженерні сили. Повідомлялося, що КНДР може скерувати сили на допомогу російським загарбникам на окупованих територіях вже у липні 2024 року.