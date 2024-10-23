Китай дуже комфортно себе почуває: як цьому допомагає Росія

Посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю лякає увесь світ. Водночас розширення відносин між Москвою та Пхеньяном може зіграти на руку Китаю.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, чому Пекіну вигідна участь КНДР у війні проти України на боці Росії та як Сі Цзіньпін може скористатися цим.

Варте уваги Заходу варто єднатись: чому Росія та Китай так прагнуть розширити БРІКС

Як Китай переграв ситуацію на свою користь

Подейкують, що Китаю невигідно, щоб Росія посилювала співпрацю з КНДР. Однак такі твердження можуть бути хибними. Адже зараз Владімір Путін й Кім Чен Ин фактично перевіряють на міцність майбутнього ворога Китаю в збройному протистоянні – Сполучені Штати Америки та європейські країни.

Тож цілком можливо, що Сі Цзіньпіну подобається, коли два його васали об'єднались й "штурмують" країни Європейського Союзу,

– зазначив Тизенгаузен.

За його словами, Китай зараз дуже комфортно почувається, тому що Росія слабка й ресурсна. Кім Чен Ин кошмарить Південну Корею та її союзників, зокрема Сполучені Штати.

Важливо! Після того, як з'явилися докази участі північнокорейців у війні в Україні на боці Росії, Південна Корея заявила, що може надіслати в Україну військових, офіцерів розвідки й експертів з тактики противника, які спеціалізуються на Північній Кореї.

Водночас Пекін перебирає під свою парасольку Туркменістан, Казахстан, Киргизстан та інші країни так званого Митного союзу.

Усі вони вже вийшли з російської орбіти й Китай їх до себе прийняв,

– наголосив політтехнолог.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін приїде на саміт БРІКС, який відбудеться в Казані з 22 по 24 жовтня. Для країни-агресора ця зустріч вкрай важлива, адже Путін хоче показати, що Захід не зможе ізолювати Росію після початку вторгнення в Україну.

Зауважимо, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вважає, що Сі Цзіньпін їде на саміт БРІКС виключного для того, щоб підкреслити вплив Китаю в регіоні та побудувати новий біполярний світ.