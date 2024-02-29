Про таємну співпрацю з ЦРУ заговорили невипадково: відверта розмова з ексголовою розвідки

Центральне розвідувальне управління США співпрацює з українською розвідкою та допомагає у боротьбі з Росією. Це триває вже понад 10 років, але інформація публічно з'явилась лише зараз.

Ймовірно, саме зараз про співпрацю заговорили публічно для пришвидшеного рішення США щодо надання допомоги Україні. Таку думку висловив 24 Каналу ексголова Служби зовнішньої розвідки України, колишній начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. Також він розповів про секретну операцію ГУР в Криму, яка відбулась ще до повномасштабного вторгнення Росії – читайте про це далі у матеріалі.

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Стаття NYT: чому саме зараз

Цікавий матеріал вийшов у виданні The New York Times про те, що ЦРУ таємно допомагає Україні боротись із Путіним. Здається, що він надсекретний, але його опублікували. Чому така стаття з'явилась саме зараз?

Мені здається, що це пов'язано з тим, що адміністрація Байдена сьогодні застосовує всі наявні можливості для того, щоб схилити й посилити аргументацію перед Конгресом Сполучених Штатів щодо надання підтримки Україні.

Ця публікація була погоджена директором розвідувального управління Сполучених Штатів й адміністрацією Байдена.

Вона вийшла саме в неділю, тому що це саме той день, коли люди мають час щось прочитати. Для того, щоб вплинути на доленосні для нас усіх, для України насамперед рішення щодо надання допомоги.

Цього тижня адміністрація проводить зустрічі й будемо сподіватись, що наслідки будуть позитивними.

Чому вони вважають, що таке мало статися? Вони просто пішли на такий крок, аби показати, що в результаті такої співпраці були заощаджені, за словами американських експертів, мільярди доларів платників податків Сполучених Штатів. Все завдяки партнерству та тим операціям, що проводили Україна та Сполучені Штати.

Це чергове нагадування, що Україна не лише отримувач американської допомоги, а є й контрибутором національної безпеки Сполучених Штатів.

Я б також хотів у цьому контексті торкнутися теми стратегічної ядерної зброї, яка перебувала на території України до 1994 року. Вона вся була спрямована на Сполучені Штати. Єдина країна, яка була отримувачем вигоди від того, що Україна добровільно відмовиться від ядерної зброї, були Сполучені Штати. Я б хотів у цьому контексті згадати такі слова, що ніколи не пізно повертати борги.

В матеріалі журналісти писали про те, що після початку гібридної війни у 2014 році ЦРУ створило в Україні 12 секретних баз вздовж російського кордону. З цих баз відбувалось прослуховування російських перемовин в ефірі. Ні для кого не секрет, що наші спецслужби співпрацюють. Однак чи може ця інформація зіграти проти нас? Чи не шкодить ця публікація нинішній роботі спецслужб?

У цій статті були деякі терміни, які використані не зовсім точно. Насправді жодних баз не було створено.

Я тоді був керівником ГУР. Ми ухвалили рішення не відновити, а створити можливості нашої технічної агентурної розвідки.

До 2014 року Україна не вела жодної розвідки зі своєї території проти Росії. Політично тоді завжди такі речі блокувались владою.

Ось тоді було прийнято рішення створити вздовж кордону з Росією розвідувальні центри. Саме не бази, а центри. Вони були створені саме нами. Американська сторона, по суті, їх не створювала. Вона підтримувала наші спроможності, надавала відповідну допомогу й у підготовці наших людей, і в консультаціях, і в певних тренінгах, і в технічних можливостях. Це правда.

Утім те, це не були таємні бази ЦРУ. Це наші розвідувальні можливості ГУР, які досі там існують. Зрозуміло, що з ходом бойових дій вони вже передислоковані, постійно змінюють своє місцерозташування, але ведуть активні заходи як на території ворога, так і на окупованих територіях.

Початок партнерства з ЦРУ

У газеті згадується ваше прізвище, що саме ви допомагали налагоджувати зв'язки України з ЦРУ. Говорять, що найчастіше ЦРУ потрібно кілька років, щоб сформувати довіру до іноземного агентства та проводити спільні операції. Однак з українцями це зайняло менше, ніж пів року.

Писали про те, що у 2015 році генерал Валерій Кондратюк прийшов на зустріч із заступником начальника ЦРУ й без попередження передав стос надсекретних файлів. Невдовзі з його кабінету почали регулярно виходити групи співробітників ЦРУ з повними рюкзаками документів. Це ви так поглиблювали партнерство?

Так навряд поглибиш партнерство. Я просто зміцнював довіру. Хтось завжди має бути першим, як у стосунках між хлопцем і дівчиною. Перший крок зробила українська сторона.

Ми показали наші спроможності. То були невеликі на той час можливості. Однак навіть те, що було, вразило тоді Сполучені Штати.

Американські аналітики, які давали експертизу цих документів, сказали дуже просто: "Ми не бачили нічого кращого щодо військового потенціалу Росії з часів холодної війни".

Тоді Сполучені Штати зрозуміли, що щодо Росії вони можуть отримувати не менш важливу інформацію з території України, ніж із самої Росії.

Рівень довіри важко встановити, бо були бюрократичні перепони, політичні обмеження. Утім у розвідці завжди йдуть від людей. Треба знайти тих людей, того лідера, стратегічне бачення яких будеш готовий підтримувати та розвивати.

Нам тоді вдалось таких людей знайти, отримати цю довіру. І разом ми створили неможливе. За той короткий час це дало нам змогу розвинути наші можливості.

Для того, щоб щось "народилося", 9 місяців перед тим мають щось зробити. Ось ми тоді з 2014 по 2016 роки щось зробили, щоб у період нападу російської агресії в нас уже були якісь можливості не лише проводити, а й завчасно здійснювати операції та володіти ситуацією.

Операція ГУР в Криму

Видання зазначає, що Сполучені Штати Америки не дозволяли спецслужбам проводити силові операції на території Росії та у Криму. Видання згадує про операцію ГУР на півострові Крим, після якої вас, начебто, звільнили з посади. Порошенку нібито дзвонив Байден і вимагав не провокувати росіян. Що це була за операція та чи дійсно вас після того звільнили?

Така операція дійсно мала місце. Ми отримали розвідувальну інформацію, що Росія розміщує велику кількість гелікоптерів на території окупованого Криму, на аеродромі Джанкой.

Ми в розвідці завжди розцінюємо найгірший сценарій, що це була підготовка до десантної операції на низьких висотах, коли наша ППО не буде здатна ані помітити, ані вразити гелікоптери. Висадка десанту та захоплення української території.

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Коли Росія захопила Крим, а асиметричні дії України призвели до того, що Крим лишився без води, їм потрібно було шукати нові можливості це відновити. Вони дуже великі сподівання покладали на політичні речі, на партію Медведчука. Та коли були закриті проросійські телеканали, тоді Путін вирішив використати свої конвенційні сили для досягнення мети.

Щодо операції в Криму, то тоді ми намагались передбачити та бути готовими до найгіршого сценарію. На превеликий жаль, ми не отримали тоді підтримку Заходу, тому що він був обмежений саме політичним рішенням з боку адміністрації президента Обами.

У мене дійсно було кілька розмов з представником посольства щодо цього, який передав попередження або занепокоєння Державного департаменту. Та після того, як я йому поставив питання, чи він дійсно вважає, що Крим – це російська територія, та ще декількох зустрічей, ці питання були зняті. Порозуміння було знайдено.

Потім позиція й Державного департаменту, й Білого Дому була така, що Крим – це територія України, хоча тимчасово окупована Росією. Більше таких питань у нас не виникало.

Щодо мого звільнення, то я після того був призначений заступником голови Офісу Президента України. Вважати це звільненням? Можливо, так. Однак у такому випадку це виглядає підвищенням. Звільнення через підвищення.

А це саме в цій операції брав участь Кирило Буданов?

Так, Кирило Олексійович Буданов тоді був керівником цієї групи, яка була настільки жертовною. Вона розуміла, що в разі затримання буде закатована й убита російською стороною. Тому група між собою домовилась про безпрецедентні заходи безпеки.

Вони не лише були переодягнені в російських військовослужбовців, а й домовились між собою, що ніхто живим у полон не потрапить.

Навіть коли вони повертались уплав через притоку, вони пливли понад 6 годин з гранатами в руках. Навіть, якби цих хлопців намагались дістати з води, ніхто б живими їх не дістав.

Це безпрецедентна мужність і відданість як ГУР, так і українському народу. Уявіть собі, це 2016 рік. Ще задовго до російського повномасштабного вторгнення.

Коли ще були проросійські партії, коли суспільство було розділене на політичні сектори на Захід, Схід, Майдан тощо. Ось тоді вже вдалось таким людям, як-от Кирило Буданов та його група, показати наскільки вони віддані.

Це дійсно було шоком для російських спецслужб, які вважали, що вони контролюють більшість наших силових органів, Службу безпеки, розвідувальні органи. Це для них було шоком і викликом.

Вони зрозуміли, наскільки швидко змінюється динаміка. Наскільки нам за короткий час вдалось зробити українізацію наших розвідувальних спецслужб. Я вважаю це одним із головних результатів, які були на той час.

П'яте управління СБУ та "Загін 2245"

Також згадують і про український підрозділ "Загін 2245", який начебто перехоплював російські дрони, передавав їх американцям. Одним із офіцерів цього підрозділу також начебто був глава ГУР Буданов. Що це за підрозділ, який його функціонал насправді й чи він узагалі працює зараз?

Це бойовий підрозділ, який був створений для бойового забезпечення розвідувальних операцій. Під час окупації наших територій саме цей підрозділ діяв на Сході нашої держави та на території Криму.

Дуже часто нам вдавалось перехоплювати російські дрони, отримувати новітні зразки шифрувальної техніки та зв'язку, якими ми із задоволенням мали можливість ділитися з нашими партнерами із західних країн.

Завдяки цьому ми отримували додаткові можливості та довіру. Наші спільні технічні можливості поширювали та створювали нові можливості для радіотехнічної розвідки в майбутньому.

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Ще попрошу Вас згадати про п'яте управління СБУ. Була інформація, начебто цей підрозділ укомплектовували молодими офіцерами, які народились саме після здобуття Україною Незалежності. Тобто, це зовсім були молоді хлопці?

Дійсно, так і є. Я хочу згадати, що тоді у 2014 році була одна з операцій контррозвідки, коли нам вдалось задокументувати колишнього голову СБУ часів Януковича Якименка, який фінансував військові операції на території України, відправляв цілий корабель зброї з окупованого Криму до Запорізької області.

Цей корабель був захоплений з кількістю понад 3000 автоматів і великою сумою готівки, щоб там на території Запорізької області створювали чергові так звані народні республіки.

Щодо п'ятого управління, то дійсно, коли я став керівником Департаменту контррозвідки СБУ, ми зрозуміли, що головним ворогом є Росія і треба збільшити наші спроможності. Ми створили не лише п'яте управління, а взагалі управління по Росії.

П'яте управління створювалось як управління активних заходів – для проведення операцій на окупованих територіях. Наших і сил, і засобів там було досить мало.

Ті люди, які тоді вийшли з окупованих територій наших управлінь, з Луганська та Донецька, вони були в більшості деморалізовані. Велика кількість їхніх родин залишилась на окупованих територіях і вимагати від них ефективної протидії було важко. Тому туди були направлені не лише спеціальні групи, а й створене таке управління.

Для того ж, щоб уникнути проникнення російських спецслужб, ми пішли шляхом звернення до курсантів Національної академії СБУ. Я особисто був там в академії та запитав у старших курсів, хто вже готовий зараз закінчити навчання та починати захищати державу. Таких виявилась досить велика кількість.

Ми їм надали звання молодших лейтенантів. Сьогодні ж вони вже й підполковники, й майори, й полковники. Уявіть собі, який шлях вони зробили.

Вони стали основою того управління, в підготовці якого нам допомагали західні партнери, що стало одним із найбойовіших підрозділів СБУ.