Працівник Укрзалізниці провозив ухилянтів у вентиляційній системі поїзда: його викрила СБУ

Служба безпеки викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У цьому "допомагав" провідник потяга Запоріжжя – Перемишль.

Працівник Укрзалізниці обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. Наразі триває слідство.

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Як працівник Укрзалізниці провозив ухилянтів

Правоохоронці затримали провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який "допомагав" ухилянтам.

Щоб приховано вивозити чоловіків за кордон, працівник Укрзалізниці обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника – там ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані.

Вартість такої "послуги" сягала 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга,

– зазначили правоохоронці.

Однак СБУ викрила цю схему та затримала залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2".

Наразі чоловіку повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Триває слідство для встановлення всіх обставин.

Затримано співробітника Укрзалізниці / фото СБУ

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