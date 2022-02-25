Співробітники ООН продовжують роботу в Україні, – заступник генсека

Організація Об'єднаних націй продовжує роботу в Україні. Наразі вона не збирається евакуювати своїх співробітників до інших країн.

Про це заявив у п'ятницю, 25 лютого, заступник генсека ООН Мартін Гріффітс під час брифінгу у штаб-квартирі ООН.

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"Ми залишаємось в Україні", – сказав Мартін Гріффітс.

У нас немає планів щодо відправлення співробітників з України до інших країн,

– зазначив він.

Однак, він додав, що ООН вирішила перемістити частину співробітників, які виконують другорядні функції, з одних частин України до інших.

Останні новини з Києва

Ввечері 25 лютого близько 20:58 киянам сповістили про загрозу з повітря. Війська Росії випустили ракети по Києву.

Водночас мер Києва Віталій Кличко попередив, що наступна ніч буде важкою для Києва. Ворог намагається прорватися до міста.

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