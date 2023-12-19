Російський військовий звернувся до МКС: окупант свідчитиме про воєнні злочини Росії

Один із російських опозиційних проєктів опублікував інтерв'ю із загарбником, який є співзасновником ПВК "Редут". Окупант втік до Нідерландів, щоб дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді про воєнні злочини Росії в Україні.

Мовиться, що окупант є майором, колишнім офіцером ГРУ, старшим інструктором так званої ПВК "Вагнера", "експолковником і начальником 4-го відділу управління спецоперацій" так званої генпрокуратури терористичного угруповання "ДНР".

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Що відомо про окупанта та ПВК "Редут"

Ігор Саліков прибув до Амстердаму в понеділок. Ексвійськовослужбовець Росії звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії.

Розслідувачі проєкту "Схеми" встановили, що він є одним зі співзасновників російської громадської організації «Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів». Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Вона і започаткувала так звану приватну військову компанію "Редут".

Бійці збройного формування "Редут" воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця "ПВК" трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії та набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України.

Ігор Саліков є співзасновником ГО "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів" / Скриншот "Радіо свобода"

В одній із соцмереж російського ексвійськовослужбовця було знайдено фото, датоване 2010 роком. На ньому він тримає нашивку емблеми так званого "Центру оперативно-тактичних завдань "Редут-антитерор". Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала «ПВК "Редут".

Інформація із соцмереж Ігоря Салікова / Скриншот "Радіо свобода"

Також вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – Ігор Коваль.

Псевдонім Ігоря Салікова / Скриншот "Радіо свобода"

Саліков у своїй відкритій біографії вказує, що він, так би мовити, брав участь у ліквідації банд моджахедів-афганців на території Таджикистану та гірського Узбекистану. З 1992 року чоловік став найманцем.

Співпраця з Офісом Генерального прокурора

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов заявив, що частину озвучених ним деталей уже вдалося підтвердити.

Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення,

– сказав Бєлоусов.

В Офісі Генпрокурора не уточнили, як саме розпочалася ця співпраця. Але додали, що вірять, що інформація, надана російським бойовиком, буде цінною і допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які сили РФ скоюють в Україні.

Зокрема, Саліков заявив, що готовий свідчити проти ідеолога проєкту "Новоросія" Владислава Суркова, депутата нелегітимної російської Держдуми та ватажка бойовиків ОРДЛО Олександра Бородая та командира 10 бригади спецзагону ГУ ГШ генерал-майора Сергія Свида.

Він також готовий розповісти про воєнні злочини ПВК "Вагнера" та високопоставлених працівників ФСБ і міноборони Росії, які прямо причетні до воєнних злочинів в Україні протягом 2014-2015 роках, а також пісня початку повномасштабного вторгнення.

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