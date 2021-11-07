Спіймали з підробленими сертифікатами вакцинації: в аеропорту "Бориспіль" виявили порушників
Джерело:поліція Київської області
За 2 дні в аеропорту "Бориспіль", що неподалік від Києва, поліцейські виявили підроблені сертифікати вакцинації. 17 пасажирів намагалися подорожувати з порушеннями.
За інформацією правоохоронців, 5 листопада на території летовища викрили сімох осіб. Усі вони показали фейкові документи про щеплення від COVID-19.
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Підроблені сертифікати у "Борисполі"
Наступного дня, 6 листопада, охочих мандрувати з порушенням карантинних обмежень побільшало. Загалом виявили 10 людей з підробленими сертифікатами про захист від коронавірусу.
За усіма фактами підробок документів у поліції Київської області відкрили кримінальні провадження. Кожен випадок окремо перевірятимуть, якщо вдасться довести провину пасажирів, їм загрожує понад 57 тисяч гривень штрафу, арешт на 6 місяців або позбавлення волі до 2 років.
Фейкові ПЛР-тести та COVID-сертифікати в Україні: що відомо
- Правоохоронці відкрили понад 800 кримінальних проваджень після виявлених фальшивих сертифікатів вакцинації та негативних тестів на коронавірус.
- На початку листопада 2021 року поліцейські викрили на Львівщині фабрику з виготовлення підроблених "коронавірусних" документів. Щомісяця шахраї заробляли на антивакцинаторах мільйони гривень.
- Найбільшу любов до фейкових сертифікатів виявляють у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Більшість "покупців" не усвідомлює вчинення злочину.