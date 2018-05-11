Спіймали на гарячому: у Києві поліція випадково зупинила нетверезу водійку

У Києві поліцейські зупинили жінку-водія для залучення в якості свідка, а вона, як виявилось, сама перебувала у сильному алкогольному сп’янінні.

Київські поліцейські зупинили водійку та попросили її стати свідком при затриманні іншого імовірно нетверезого водія. Вона виявилася п'яною, почала кричати і лягла на дорогу, повідомляє Київ Оперативний.

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Як зазначають в організації, наряд патрульної поліції побачив автомобіль, який на вулиці Скляренко порушив ПДР. Від водія було чутно запах алкоголю, він і сам не заперечував, що випив пляшку пива. Для проходження тесту на стан сп‘яніння, відповідно до вимог чинного законодавства України, правоохоронцям необхідно було залучити двох свідків.

Ну, зупинили одну автівку - все ок, зупиняють другу, а там – головна "героїня" цієї ночі. Про адекватність мадам можна дітям страшні казочки розповідати. Що вона тільки не робила: і на дорогу вибігала, і там же лягала, і крила нецензурною лайкою, і "любєзнічала", коротше кажучи – "повний фарш",

– йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки виявилося, що алкоголь в крові першого водія не перевищував норму. А ось водійку довелося затримати.

Жінку-водія зупинили, щоб та була свідком, а вона виявилась нетверезою: