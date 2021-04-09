Сплановано всі заходи для швидкого реагування ЗСУ на дії Росії, – Хомчак

Українські Збройні сили готові швидко відреагувати на будь-яке загострення воєнної ситуації на Сході України. Причому вздовж усього кордону з Росією, звідки і йде загроза.

ЗСУ мають належні плани заходів на випадок усіх можливих ворожих дій. Про це у прямому ефірі 8 квітня розповів генерал-полковник Руслан Хомчак – головнокомандувач Збройних сил України (з березня 2020).

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ЗСУ готові дати відсіч Росії

Хомчак запевнив, що "Збройні сили України готові до реагування як на загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Донецькій і Луганській областях, так і вздовж усього українсько-російського кордону".

У нас сплановані всі відповідні заходи для швидкого реагування на провокації,

– заявив головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація контрольована

За словами Руслана Хомчака, ситуація на кордоні наразі контрольована, хоч "періоди загострення на фронті на Сході України" від початку 2021 року і спостерігають. Зокрема:

Збільшилася кількість обстрілів позиції Об'єднаних сил російськими снайперами.

На жаль, зросли втрати серед українських військових.

Помітне й нарощування військ Росії біля державного кордону України.

Проте це не значить, що навколо нашої країни "замикається кільце". Ситуація контрольована. Не варто вважати, що вона безвихідна,

– наголосив Хомчак.

Зауважимо, окрім провокацій, збільшення обстрілів і нарощування військ біля України Росія ще й веде потужну пропагандистську кампанію задля виправдання агресії проти нашої країни.



Росія стягує війська до українських кордонів / Інфографіка 24 каналу

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