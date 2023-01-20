Боронили Україну до останньої миті: коли попрощаються з Монастирським та іншим керівництвом МВС

Авіакатастрофа у Броварах 18 січня забрала життя 14 людей. Серед загиблих – керівництво МВС.

Прощання з загиблими відбудеться 21 січня в Українському домі. Траурна церемонія розпочнеться об 11:00.

Зверніть увагу За лічені хвилини сталася катастрофа, – Данілов розповів про останнє повідомлення Монастирського

Тим часом люди продовжують нести квіти та м'які іграшки на місце трагедії.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

У ДСНС щемливо вшанували пам'ять Монастирського

У ДСНС України наголосили, що Денис Монастирський боронив Україну до останньої хвилини свого життя.

Денис Анатолійович мав особливий добрий погляд. Він випромінював довіру і людяність, яка надихала і підтримувала кожного з нас у найстрашніший період нашої історії,

– мовиться у повідомленні.

У ДСНС зауважили: уся їхня багатотисячна родина втратила достойного керівника. Однак віра Монастирського у ДСНС – жива.

"Ми і надалі вкладатимемо усі свої сили, аби наближати перемогу. Спочивайте із миром, пане Міністре", – пообіцяли у ДСНС.

У ДСНС вшанували пам'ять Монастирського: дивіться відео

Авіакатастрофа у Броварах – головне

Трагедія сталася у середу 18 січня. Вертоліт Super Puma, який використовували для потреб ДСНС, близько 8:20 впав у Броварах. Це відбулося на території біля дитячого садочка та житлового будинка.

На жаль, загинули 14 людей. Зокрема, усі, хто перебували на борту.

"На борту гелікоптера перебували 10 осіб. Троє – це члени екіпажу, семеро – це керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович", – розповіли у Нацполіції.

Відомо, що керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок в Україні.

Володимир Зеленський доручив встановити всі обставини трагедії.