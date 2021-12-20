Сподіваймося на краще, та готуймося до гіршого, – Боррель про агресію Росії

Європа має бути готовою до рішучих дій у бік Росії, якщо та наважиться напасти на Україну знову. Хоча наміри Кремля ще не цілком зрозумілі.

У цьому переконаний високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. 19 грудня він висловив свою думку у блозі.

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Наміри Росії незрозумілі

Жозеп Боррель, представник ЄС із закордонних справ і безпеки, вважає, що кінцеві наміри Росії стосовно України не ясні. Хоча ясно те, що Росія прагне загрожувати Україні та послаблювати її.

Далі ж сценарії можуть бути різними.

Як я сказав в Європейському парламенті у Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще, та готуватися до гіршого,

– написав Боррель.

Європа має бути рішучою

Боррель переконаний: Європі слід бути готовою до рішучих дій.

Ми знаємо, що одних слів і заяв недостатньо, щоб змінити плани російського керівництва,

– зазначив він.

І наголосив: "Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України будуть мати важкі наслідки".

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