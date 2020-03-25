Американські медіакомпанії зазнають мільярдних збитків через перенесення Олімпіади
Перенесення Олімпіади на 2021 рік завдасть колосальних збитків медіакомпаніям. Мова йде про мільярди доларів, які компанії втратять через це.
Для прикладу, американська телекомпанія NBCUniversal продала рекламного часу під час Олімпіади-2020 в Токіо на 1,25 мільярда доларів. Тепер же, після перенесення Олімпійських ігор на наступний рік, компанії доведеться переглядати ці рекламні угоди.
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При цьому гарантії того, що рекламні угоди будуть автоматично переукладені на наступний рік, немає. Один з рекламодавців в коментарі The Wall Street Journal заявив, що пандемія коронавірусу у світі та пов'язаний з нею карантин змусить багато компаній переглянути свої рекламні бюджети через ймовірну рецесію.
"Ніхто не знає, як буде виглядати світ в наступному році", – цитує його видання.
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У самій компанії NBCUniversal заявили, що "активно співпрацюють з рекламними партнерами, щоб здійснити це перенесення, і вивчають всі можливі варіанти, щоб найкращим чином задовольнити потреби брендів та клієнтів в цьому році та у 2021 році".
Варто зазначити, що NBCUniversal заплатила 1 мільярд доларів за право показу Олімпійських ігор на території США.
Натомість компанія Discovery ще у 2015 році за право показу на території Європи Олімпійських ігор у 2018-2024 роках заплатила 1,45 мільярда доларів. Але відмовилася називати суму, на яку продала рекламний час на Олімпіаду-2020.
- Олімпійські ігри в Токіо перенесли. Точна дата невідома, але ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року.
- При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
- Зберігатиметься і в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.
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