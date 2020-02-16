Бех-Ромачук знову зачарувала романтичними фото з своїм чоловіком

Зіркова пара українських спортсменів продовжують дивувати підпісників новими фото.

Відома спортсменка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук та її чоловік – плавець Михайло Романчук – показали ще декілька фото зі спільної романтичної зйомки.

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На світлинах пара в обймах позує в інтимній обстановці.

Ти найкращий в усьому світі. Найкращий чоловік і друг. Люблю тебе,

– підписала фото Марина Бех-Романчук.

До слова, нещодавно Марина Бех-Романчук перемогла на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).

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