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Бех-Ромачук знову зачарувала романтичними фото з своїм чоловіком

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Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук / instagram.com

Зіркова пара українських спортсменів продовжують дивувати підпісників новими фото.

Відома спортсменка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук та її чоловік – плавець Михайло Романчук – показали ще декілька фото зі спільної романтичної зйомки.

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На світлинах пара в обймах позує в інтимній обстановці.

Ти найкращий в усьому світі. Найкращий чоловік і друг. Люблю тебе,
– підписала фото Марина Бех-Романчук.

До слова, нещодавно Марина Бех-Романчук перемогла на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Марина Бех-Романчук
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