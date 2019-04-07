Близько 3 тисяч українців взяли участь у патріотичній Одеській велосотці-2019: яскраві фото

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Фото з Одеської велосотки-2019
Фото з Одеської велосотки-2019 / ГО "Експедиція"

Понад 2 тисячі 500 українців з’їхалися до Одеси, аби взяти участь у цьогорічній Одеській велосотці – легендарному велоралі, присвяченому дню визволення міста.

Велопробіг стартував з приємною патріотичною тенденцією – дітям у навколишніх населених пунктах учасники роздавали сотні державних прапорів.

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"З 2014 року ми додаємо яскравості івенту, забезпечуючи його на старті синьо-жовтими стягами та українськими прапорцями. Особливістю кількох останніх років стало спонтанне створення нової традиції: велогонщики на старті беруть сотні маленьких прапорців для дітей із селищ Одеської області, які вони проїдуть під час перегонів. А діти вже чекають на ці маленькі подарунки", – розповів учасник Андрій Павленко.

Принцип велоперегонів: хто вкладеться в дистанцію 100 кілометрів за 10 годин, той і переможе.

Однак Павленко переконує, що для учасників немає значення, хто отримає першість.

Вже на старті перемогла Україна, і цього досить. Ми вкотре продемонстрували, що Одеса – українське місто,
– підсумував велогонщик.

Однак традиція є традицією, і переможців таки назвали. Першим до фінішу дістався одесит Олександр Погибко з результатом 2:33:09, відразу за ним приїхали його товариші – Станіслав Рудий (2:33:10) і Ельчин Асадов (2:33:11).

Після фінішу переможець розрізав величезний 15-кілограмовий торт. Всіх учасників також пригощали юшкою, яку приготували у великому 350-літровому баняку.

Одеса велосотка 2019 юшка
На Одеській велосотці пригощали юшкою//Фото: ГО "Експедиція"

Що відомо про Одеську велосотку? Одеська велосотка присвячена Дню визволення Одеси від німецько-фашистських окупантів 10 квітня 1944 року. Щороку кілька тисяч людей з’їжджаються з усієї країни, щоб проїхати 100 кілометрів за 10 годин. Крім того, деякі люди долають сотку пішки або бігом – за 24 години. Щорічний пробіг проводять з 1974 року, а велоралі – з 1983 року. Одеська велосотка також покликана популяризувати велоспорт.

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Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Спорт Велоспорт Новини Одеси Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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