Близько 3 тисяч українців взяли участь у патріотичній Одеській велосотці-2019: яскраві фото

Понад 2 тисячі 500 українців з’їхалися до Одеси, аби взяти участь у цьогорічній Одеській велосотці – легендарному велоралі, присвяченому дню визволення міста.

Велопробіг стартував з приємною патріотичною тенденцією – дітям у навколишніх населених пунктах учасники роздавали сотні державних прапорів.

Читайте також: Як у Києві бігли марафон дорослі та діти

"З 2014 року ми додаємо яскравості івенту, забезпечуючи його на старті синьо-жовтими стягами та українськими прапорцями. Особливістю кількох останніх років стало спонтанне створення нової традиції: велогонщики на старті беруть сотні маленьких прапорців для дітей із селищ Одеської області, які вони проїдуть під час перегонів. А діти вже чекають на ці маленькі подарунки", – розповів учасник Андрій Павленко.

Принцип велоперегонів: хто вкладеться в дистанцію 100 кілометрів за 10 годин, той і переможе.

Однак Павленко переконує, що для учасників немає значення, хто отримає першість.

Вже на старті перемогла Україна, і цього досить. Ми вкотре продемонстрували, що Одеса – українське місто,

– підсумував велогонщик.

Однак традиція є традицією, і переможців таки назвали. Першим до фінішу дістався одесит Олександр Погибко з результатом 2:33:09, відразу за ним приїхали його товариші – Станіслав Рудий (2:33:10) і Ельчин Асадов (2:33:11).

Після фінішу переможець розрізав величезний 15-кілограмовий торт. Всіх учасників також пригощали юшкою, яку приготували у великому 350-літровому баняку.



На Одеській велосотці пригощали юшкою//Фото: ГО "Експедиція"

Що відомо про Одеську велосотку? Одеська велосотка присвячена Дню визволення Одеси від німецько-фашистських окупантів 10 квітня 1944 року. Щороку кілька тисяч людей з’їжджаються з усієї країни, щоб проїхати 100 кілометрів за 10 годин. Крім того, деякі люди долають сотку пішки або бігом – за 24 години. Щорічний пробіг проводять з 1974 року, а велоралі – з 1983 року. Одеська велосотка також покликана популяризувати велоспорт.