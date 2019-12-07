Богатирі. Стронгмен-шоу: запекла боротьба за звання найсильнішого стронгмена України

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У свіжому випуску програми "Богатирі Стронгмен-шоу" за 7 грудня – у Дніпрі обрали найсильнішу людину України 2019 року.

12 атлетів зі всієї країни та Білорусі змагалися за перемогу в потужному протистоянні. 

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Справжньою несподіванкою стала поява на турнірі почесного гостя – президента Володимира Зеленського. 

Володимир Зеленський
Президент України відвідав змагання зі стронгмену

Перша вправа  "тімбер керрі". Учасники мають перенести колодязь вагою 330 кілограмів на 20 метрів. Найбільше балів отримає той, хто зробить це найшвидше.

Микола Василюк стронгмен
Микола Василюк виконує вправу

Найбільше балів отримав Олексій Новіков. Він проніс колодязь за 8,82 секунди.

Стронгмен результати
Результати першого випробування

Друга вправа – "трак пул". Атлетам потрібно протягнути за собою вантажівку, яка важить вісім з половиною тонн. За правилами, спортсмени мають робити це в упряжці, без канату. 

Стронгмен вправа
Євген Шавченко тягне вантажівку

Після другої вправи Олексій Новіков продовжує посідати перше місце в турнірній таблиці. 

результати стронгмен
Результати другого змагання

Які ще вправи виконували учасники та хто став переможцем – дивіться у відео програми.

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Автор: Олексій Фігель
Теги: Володимир Зеленський Спорт Богатирі. Стронгмен-шоу Новини Спорту Новини Дніпра
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