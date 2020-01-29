Чемпіонат світу 2020 з легкої атлетики відмінили через коронавірус

Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 по 15 березня, перенесли на 2021 рік. Усе через смертельний коронавірус, який активно поширюється Піднебесною.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація легкої атлетики (World Athletics) на своєму сайті.

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Спочатку організація розглядала можливість перенесення змагань в іншу країну і подякувала містам, які погодилися замінити Нанкін. Проте, згодом асоціація прийняла рішення взагалі відмовилась від проведення турніру цього року, аби не змінювати терміни проведення інших змагань.

Ми вирішили не скасовувати чемпіонат. Тепер ми будемо працювати зі спортсменами, нашими партнерами і організаційним комітетом Нанкіна, щоб у 2021 році провести цей захід,

​– йдеться в заяві World Athletics.

В асоціації додали, що хочуть, аби господарем чемпіонату наступного року був Нанкін, адже китайці вклали у підготовку заходу великі сили.

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