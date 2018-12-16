Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу

У віці 18 років українська тенісистка Даяна Стрмемська зуміла не лише пробратися до топ-100 тенісисток світу, але й виграти перший трофей WTA. Завдяки цьому вона встановила рекорд України. У 2019 році юна українка не зупиняється на досягнутому. Більше про нову зірку українського тенісу – у матеріалі 24 Каналу.

Коротка біографія

Даяна Ястремська

Народилася 15 травня 2000 року в Одесі

Виграно титулів: 1 WTA (Гонконг, 2018), 3 ITF

Місце у рейтингу WTA: 34 (станом на 4 лютого 2019)

Читайте також: Українка Ястремська зробила неймовірний ривок у рейтингу WTA

З чого все почалося

Займатися тенісом Даяна Ястремська розпочала у 5-літньому віці. За однією з розповідей, вона побачила у парку тенісні корти і зацікавилася. Та на тренування її відвів дідусь – Іван Ястремський (про нього буде згодом). Хоча, окрім тенісу, Даяна у юному віці займалася ще гімнастикою, танцями та плаванням.

"Вибрала саме теніс, тому що він дуже важкий та красивий. Я люблю працю і я хочу написати свою нову історію в тенісі", – зізнавалася тоді ще 12-річна Ястремська. Тоді вона дійшла до фіналу престижного Orange Bowl. Хоча перший титул виграла ще за п’ять років до цього.

Читайте також: Ястремська без проблем розібралась з екс-першою ракеткою світу

Перші титули та дебют серед профі

Перший дитячий турнір Даяна зіграла в сім років, і там вже боролася з дітьми, які були старшими на кілька років. Як згадує сама Даяна, після поразки вона була засмучена і не обійшлося без сліз, незважаючи на те, що всі її хвалили й говорили, що для її віку третє місце – прекрасний результат.

У 15 років Даяна завоювала вже перший професійний титул. Причому примудрилася виграти не просто 10-тисячник, з яких починають всі юні тенісистки, а підкорила відразу 25-тисячник в Бразилії, здолавши по дорозі багатьох більш досвідчених тенісисток. При цьому перемогла у фіналі другу сіяну турніру Алізе Лім з Франції, не віддавши їй жодного сету.

Таким чином Ястремська стала першою в історії тенісисткою, народженою у 2000-х, яка виграла 25-тисячник ITF.

Вже згодом у 2016 році українка зуміла пробитися у фінал Вімблдонського турніру року серед дівчат в одиночному розряді та стати фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.

Нагорода за фінал юнацького Вімблдону

Саме у 2016 році Ястремська починає виступати і в турнірах WTA серед дорослих. Вона отримує "wild-card" (запрошення від організаторів) на турнір у Стамбулі. Правда, під час жеребкування потрапляє на шосту сіяну на турнірі Нао Хібіно. Українка виграла перший сет і у другому вела 3:1, та більш досвідчена японка зуміла переломити хід поєдинку та перемогти.

Турецьке запрошення

"Wild-card" від організаторів у Стамбулі був не випадковим. Ястремській, яка у той час тренувалася у Туреччині, пропонували змінити громадянство, щоб виступати під турецьким прапором. Однак вона відмовилася.

Тренери

Попри те, що їй лише 18 років, Ястремська вже встигла змінити чимало тренерів. Серед них – і доволі відомі імена. Так, вона працювала під керівництвом тренерського дуету Валерія Кутузова та його дочки – екс-тенісистки топ-100 Вікторії Кутузової. Після успіху на Orange Bowl у 2012 році з Даяною працював відомий в недавньому минулому тенісист Жан-Рене Ліснар (колишній 44-й номер світового рейтингу).

Вже після того серед її тренерів був Магнус Норман, який привів Стена Вавринку до перемог на Australian Open і Roland Garros.

Тепер дівчина займається в академії колишньої першої ракетки світу Жюстін Енен у Бельгії.

Перемога у Гонконзі

Заговорити про Ястремську як нову зірку українського тенісу випало після турніру WTA у Гонконзі у неділю, 14 жовтня 2018 року. Саме на цьому турнірі ще одна українка Еліна Світоліна була першою сіяною. Але програла у чвертьфіналі Ван. Саме з китаянкою у фіналі і зіграє Ястремська.

Читайте також: 18-літня українська тенісистка Ястремська сенсаційно виграла престижний турнір у Гонконзі

Варто додати, що жереб цього разу до Ястремської був прихильний. На шляху до титулу їй не потрапила жодна тенісистка з топ-20. Навіть Ван, з якою вона грала, посідає 24-є місце у рейтингу WTA. Хоча на турнірі були топ-тенісистки. Та ж Світоліна, Мугуруса, Остапенко.

Однак і заслуг Ястремської відкидати не варто. На шляху до титулу 18-річна спортсменка не віддала жодного сету суперницям.

За перемогу на цьому турнірі Ястремська отримала понад 163 тисячі доларів призових. А також завдяки цьому піднялася одразу на 36 сходинок у рейтингу, ставши 66-ю ракеткою світу.

Читайте також: Як Світоліна готується до Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі: відео

Особисті рекорди

Вигравши у 2015 році турнір серії ITF, вона встановила свій перший рекорд (про це було вище). Та у 2018 році вона встановить (або поб’є) декілька рекордів. Так, вона стане першою тенісисткою 2000-го року народження, хто потрапить у топ-100 світового рейтингу. Станеться це ще у липні 2018 року. Вже згодом буде турнір у Гонконзі, після перемоги на якому Ястремська підніметься на 66-е місце у рейтингу.

На момент перемоги на турнірі у Гонконзі Ястремській виповнилося 18 років та 4 місяці. Вона стала наймолодшою тенісисткою в Україні, яка вийшла у фінал турніру WTA та виграла його. Для прикладу, Світоліній було 18 років та 10 місяців, коли вона виграла свій перший турнір WTA.

Окрім того, для Ястремської це четвертий фінал у сезоні, і друга перемога. До цього вона виграла турнір ITF в Римі, а також грала у фіналах турнірів у Великобританії та Франції.

Рік 2019

Такі вдалі виступи не залишилися поза увагою світової спільноти. Вже на перший турнір Grand Slam у 2019 році – Australian Open – українка потрапила без кваліфікації. Вже у першому колі вона перемогла господарку турніру Саманту Стосур. Значно важче було у наступному колі, де їй протистояла досвідчена Карла Суарес Наварро – 23-я ракетка світу на той час. Впевнено вигравши перший сет, через недосвідченість Ястремська хотіла чимшвидше виграти і другий сет, відтак матч. Але не зуміла. Та у третьому сеті українка таки зуміла виграти матч.

У третьому колі їй у суперниці випала Серена Вільямс. Цього разу досвід переміг молодість.

Читайте також: Ястремська – дуже талановита тенісистка, – Серена Вільямс про юну українську сенсацію

Та зупинятися на цьому Ястремська і не думала. 3 лютого 2019 року українка виграла престижний тенісний турнір в місті Хуахін (Таїланд) з призовим фондом у 250 тисяч доларів. Завдяки цій перемозі 4 лютого 2019 року вона стала 34-ю ракеткою світу.

Родина

Та щоб здобути такі результати у тенісі – треба чимало вкладати. Інколи призові за перемогу на турнірі навіть не покривають витрати на поїздку на цей турнір. При цьому ще треба платити тренерам. А зважаючи, що Даяна тренується за кордоном, це задоволення не з дешевих, яке поки не можна покрити заробленими призовими.

Згідно даних офіційного сайту WTA, Ястремська заробила за свою кар'єру 228 тисяч доларів. При цьому 163 тисячі доларів – це призові саме за перемогу у Гонконзі.

Дідусь тенісистки, про якого згадувалося на початку – Іван Ястремський. В Одесі він відомий тим, що свого часу був начальником Приморського райвідділу поліції міста. Батько ж – Олександр Ястремський, колись займався волейболом. Був навіть депутатом Одеської міської ради 5-го скликання. На фото з Instagram він з донькою у Маямі.

Instagram

Як і багато дівчат, Даяна веде Instagram, куди викладає чимало своїх фото. Багато з них пов’язано з тенісом, але є й з відпочинку. Особливо зі святкування її 18-ліття.

Як і кожна тенісистка, Даяна чимало подорожує. Частина з подорожей – участь у турнірах. Але є й просто з відпочинку.