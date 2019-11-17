Ферстаппен виграв гран-прі Бразилії, Хемілтона оштрафували, пілоти Ferrari зіштовхнулися

У Бразилії відбулося передостаннє гран-прі Формули-1. Місця на подіумі визначилися через аварії на трасі.

Макс Ферстаппен з Red Bull стартував першим. Одразу за ним був Себастьян Феттель з Ferrari. Вже переможець цього сезону Льюїс Хемилтон на Mercedes – лише третій. Поруч з ним його напарник Валттері Боттас. Варто додати, що ще один пілот Red Bull Александер Албон стартував п'ятим, а шостим – П'єр Гаслі з Toro Rosso. Шарль Леклер з Ferrari втратив десять місць на старті за заміну двигуна внутрішнього згоряння.

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До 54 кола нічого цікавого на трасі не відбувалося. Можна пригадати лише зіткнення Ріккардо з Магнуссеном, за що перший отримав 5 секунд штрафу. А також як Ферстаппен мало не зіштовхнувся з Кубіцею, виїжджаючи з піт-стопу.

LAP 22/71



Verstappen pits a lap later, and almost collides with Kubica in the pit lane! He emerges behind Hamilton...#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/sxQtIVxO8G — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Загалом же у гонці Ферстаппен вів боротьбу з Хемілтоном за перемогу. І саме тоді на трасу виїхали автомобілі безпеки через те, що Боттас зійшов. Цим скористався пілот Red Bull, відправившись в бокси. Тож на останні 17 кіл гонки він виїхав на новій гумі. І коли перегони оновили, вийшов вперед.

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Але не тільки Ферстаппен скористався рестартом. Албон теж вирішив прориватися до подіуму, і випередив Феттеля. На той час на п'ятому місці вже перебував Леклер (він стартував 14-им). І на 66-у колі сталося дещо неочікуване – обидва боліди Ferrari зіштовхнулися. Все через те, що Леклер обійшов суперника в першому повороті. Феттель вирішив відіграти позицію на прямій, де їх автомобілі зачепили один одного колесами. Через прокол та зламану підвіску вони обоє зійшли з гонки.

Черговим виїздом на трасу намагався скористатися Хемілтон. Однак з боксів він повернувся лише четвертим, пропустивши вперед Албона та Гаслі. Останнього він доволі легко обійшов, а з пілотом Red Bull Хемілтон зіштовхнувся на передостанньому колі.

A first podium was in sight for Alex Albon, until this



Lewis Hamilton received a post-race penalty, dropping him from third to seventh#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/s3tkcHVL7C — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Цим і скористався Гаслі, вийшовши на друге місце. Хемілтон випадку фінішував лише третім, відставши від суперника на 0,062 секунди.

Вже після гонки стало відомо, що Хемілтона оштрафували за зіткнення з Албоном двома штрафними балами та п'ятьма секундами до свого результату. Тож у підсумковому протоколі гонки він опустився на сьоме місце. Тож Карлос Сайнс став третім. Пілот стартував з останнього місця.

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Завдяки цій перемозі Ферстаппен обійшов Леклера та Феттеля та піднявся на третє місце у загальному заліку пілотів.

Попереду залишається лише одна гонка – гран-прі Аду-Дабі 1 грудня.

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