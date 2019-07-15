Феттель зіпсував гонку Ферстаппен: момент карколомної аварії (відео)

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Момент аварії Феттеля та Ферстаппена
Момент аварії Феттеля та Ферстаппена / twitter.com/ESPNF1

Німецький гонщик команди Ferrari Себастьян Феттель не дозволив Максу Ферстаппену з Red Bull фінішувати на подіумі. На одному з кіл гран-прі Великобританії гонщики зіткнулися.

Через аварію Ферстаппен втратив шанс поборотися за подіум і фінішував тільки п'ятим.

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Феттель вимушений був заїжджати ще раз на піт-стоп й отримав 10 секунд штрафу. Відтак, німець фінішував 16-м.

Після гонки Феттель підійшов до Ферстаппена та попросив вибачення за аварію. Німецький гонщик взяв всю відповідальність за аварію на себе.

Як відомо, гран-прі Великобританії виграв лідер загального заліку британець Льюїс Хемілтон. Друге місце посів його партнер по команді Валттері Боттас.

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
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