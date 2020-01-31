Формат Матчу зірок НБА змінили на честь Кобі Браянта
16 лютого в Чикаго відбудеться матч всіх зірок НБА. На цей матч керівництво ліги вирішило змінити формат проведення на честь загиблого Кобі Браянта.
До слова: Дружина Браянта вперше прокоментувала загибель чоловіка і доньки: Їх забрали у нас занадто рано
Про зміни у форматі проведення Матчу зірок НБА йдеться на офіційному сайті організації.
Новий формат Матчу зірок НБА на честь Кобі Браянта
- Перші три чверті матчу будуть починатися з рахунку 0:0, і команди будуть боротися за перемогу в кожній з них.
- У четвертій чверті не буде відліку часу – команди гратимуть, поки одна з них не досягне остаточної позначки. Фінальний результат буде сформований за допомогою складання всіх набраних очок за попередні три чверті кожної команди та додатком 24 очок. Для прикладу, якщо перші три чверті закінчаться з рахунком 100:95, то першій команді для перемоги треба буде набрати 24 очки, а другій – 29. Нагадаємо, що саме під 24-м номером виступав Кобі Браянт.
- Також кожна з команд перераховуватиме 100 тисяч доларів на благодійність за перемогу у чверті. Ще 200 тисяч доларів перерахує команда-переможець. Команда самостійно вибиратиме благодійну організацію, якій будуть пожертвувані кошти. Ще один мільйон доларів пожертвує НБА громадським організаціям Чикаго.
- Капітанами команди стали ЛеБрон Джеймс та Янніс Адетокумбо.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Легендарний баскетболіст загинув у авіакатастрофі – його вертоліт загорівся та пішов донизу. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера. Усі вони летіли на гру.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Наразі опубліковано розмову пілота та диспетчера. Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- В день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд в НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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