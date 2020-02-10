Футболісти в Англії не змогли розіграти кутовий через сильний вітер: відео

На Англію обрушився потужний шторм Сіара, який вніс корективи у футбольний графік та безпосередньо матчі. Курйозний випадок стався на матчі другої за значущістю ліги Англії.

9-го лютого "Міллволл" зустрічався з "Вест Бромвічем" у рамках Чемпіоншипу. Поєдинок завершився перемогою "Вест Бромвіча", яка очолює турнірну таблицю, з рахунком 0:2.

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Буревій, який у цей день вирував на туманному Альбіоні, спричинив кумедний момент у поєдинку.

Гравці "Міллволла" Малон Ромео та Джед Воллес намагалися розіграти кутовий. Воллес встановив м'яч біля кутової позначки, але вітер не дав йому зробити навіс.

Щоразу, коли 7-й номер "Міллволла" встановлював м'яч, пориви вітру виштовхували його за межі позначки, звідки здійснювати розіграш заборонено.

Футболісти декілька хвилин не могли розіграти стандартне положення і рефері матчу навіть прийшов їм на допомогу. Врешті-решт, футболісти таки розіграли кутовий і матч був продовжений.

Що відомо про шторм у Європі?

У неділю, 9 лютого, потужний шторм Сіара обрушився на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту та аеропортів.

На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева та електроопори.

Через несприятливі погодні умови поєдинок 26 туру чемпіонату Англії між "Манчестер Сіті" та "Вест Хемом" перенесли.

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