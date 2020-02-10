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Футболісти в Англії не змогли розіграти кутовий через сильний вітер: відео

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Футболісти в Англії не змогли розіграти кутовий через потужний вітер / millwallfc.co.uk

На Англію обрушився потужний шторм Сіара, який вніс корективи у футбольний графік та безпосередньо матчі. Курйозний випадок стався на матчі другої за значущістю ліги Англії.

9-го лютого "Міллволл" зустрічався з "Вест Бромвічем" у рамках Чемпіоншипу. Поєдинок завершився перемогою "Вест Бромвіча", яка очолює турнірну таблицю, з рахунком 0:2.

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Буревій, який у цей день вирував на туманному Альбіоні, спричинив кумедний момент у поєдинку.

Гравці "Міллволла" Малон Ромео та Джед Воллес намагалися розіграти кутовий. Воллес встановив м'яч біля кутової позначки, але вітер не дав йому зробити навіс.

Щоразу, коли 7-й номер "Міллволла" встановлював м'яч, пориви вітру виштовхували його за межі позначки, звідки здійснювати розіграш заборонено.

Футболісти декілька хвилин не могли розіграти стандартне положення і рефері матчу навіть прийшов їм на допомогу. Врешті-решт, футболісти таки розіграли кутовий і матч був продовжений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storm Ciara was providing tricky conditions at Milwall yesterday

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Що відомо про шторм у Європі?

  • У неділю, 9 лютого, потужний шторм Сіара обрушився на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту та аеропортів.
  • На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева та електроопори.
  • Через несприятливі погодні умови поєдинок 26 туру чемпіонату Англії між "Манчестер Сіті" та "Вест Хемом" перенесли.

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  • Ураган Сіара також наблизився до Бельгії, через що футбольні матчі в країні також були скасовані.
  • Водночас у Німеччині вирує ураган Забіне. Через нього були перенесені недільні футбольні матчі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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