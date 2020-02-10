Футболісти в Англії не змогли розіграти кутовий через сильний вітер: відео
На Англію обрушився потужний шторм Сіара, який вніс корективи у футбольний графік та безпосередньо матчі. Курйозний випадок стався на матчі другої за значущістю ліги Англії.
9-го лютого "Міллволл" зустрічався з "Вест Бромвічем" у рамках Чемпіоншипу. Поєдинок завершився перемогою "Вест Бромвіча", яка очолює турнірну таблицю, з рахунком 0:2.
Дивіться також: Гравці не реалізували дев'ять пенальті поспіль в грі за Суперкубок Японії – відео
Буревій, який у цей день вирував на туманному Альбіоні, спричинив кумедний момент у поєдинку.
Гравці "Міллволла" Малон Ромео та Джед Воллес намагалися розіграти кутовий. Воллес встановив м'яч біля кутової позначки, але вітер не дав йому зробити навіс.
Щоразу, коли 7-й номер "Міллволла" встановлював м'яч, пориви вітру виштовхували його за межі позначки, звідки здійснювати розіграш заборонено.
Футболісти декілька хвилин не могли розіграти стандартне положення і рефері матчу навіть прийшов їм на допомогу. Врешті-решт, футболісти таки розіграли кутовий і матч був продовжений.
Що відомо про шторм у Європі?
- У неділю, 9 лютого, потужний шторм Сіара обрушився на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту та аеропортів.
- На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева та електроопори.
- Через несприятливі погодні умови поєдинок 26 туру чемпіонату Англії між "Манчестер Сіті" та "Вест Хемом" перенесли.
До теми: Буревій вже в Польщі: стихія пошкодила будинки, скасовані авіарейси – фото
- Ураган Сіара також наблизився до Бельгії, через що футбольні матчі в країні також були скасовані.
- Водночас у Німеччині вирує ураган Забіне. Через нього були перенесені недільні футбольні матчі.