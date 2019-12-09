Інтер переможе Барселону: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, "Інтер" побореться за путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Італійський клуб прийме каталонську "Барселону". Букмекери оцінили шанси міланців здобути перемогу та гарантувати собі участь у плей-офф.

Інтер – Барселона: прогноз

Для "Барселони" матч на "Джузеппе Меацца" не має жодного турнірного значення. У попередньому турі "синьо-гранатові" гарантували собі перше місце в групі, а відтак участь у раунді плей-офф.

Натомість "Інтер" наразі утримує друге місце. Щоб не залежати від дортмундської "Боруссії", яка набрала таку ж кількість очок, міланському клубу потрібно перемагати "Барселону". Тоді "нерроадзурі" напряму вийдуть в 1/8 фіналу.

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"Інтер" втратить шанси зіграти у плей-офф, якщо "Боруссія" набере після 6 туру бодай на очко більше. За рівної кількості балів у наступний раунд вийде "Інтер" завдяки кращій статистиці у протистоянні з "джмелями".

Прогноз Фаворит Спорт

Як би це дивно не було, але на папері підопічні Антоніо Конте є фаворитами. Перемогу "Інтера" в матчі з "Барселоною" фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,63.

Позбавлена мотивації "Барселона" розглядається андердогом матчу. Звитягу "блауграни" експерти "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 4,90. Коефіцієнт 4,25 на те, що гра завершиться нічиєю.

Прогноз Pari Match

У попередньому очному матчі "Барселона" зуміла вирвати перемогу 2:1, програючи після першого тайму 0:1. Таким чином, команди обмінялися перемогами в таймах. Коефіцієнт на те, що "Інтер" переможе хоча б в одному таймі – 1,35. Якщо ж це не відбудеться – 3,05.

Якщо ж "Барселона" здобуде перемогу хоча б в одному таймі матчу в Мілані – коефіцієнт 2,60. Коефіцієнт на те, що гості не програють матчі і ТБ 2.5 – 4,70.

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Прогноз 1xbet

У попередній грі між клубами голами відзначалися тільки два гравці. Лаутаро Мартінес в "Інтера" та Луїс Суарес у "Барселони". Коефіцієнт на те, що аргентинський нападник знову зуміє засмутити "Барселону" своїм голом – 2.

20 матчів поспіль у Лізі чемпіонів на виїзді не може відзначитися Луїс Суарес. Коефіцієнт на гол уругвайця у ворота "Інтера" букмекери оцінили коефіцієнтом 3,24.