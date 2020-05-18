Які зміни будуть у роботі спортзалів після карантину – МОЗ

22 травня в Україні відбудеться наступний етап послаблення карантину. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) опублікувало проєкт рекомендацій щодо зміни роботи спортзалів.

МОЗ винесло на громадське обговорення рекомендації щодо протиепідемічних заходів під час роботи спортзалів, фітнес-клубів і спортивних майданчиках.

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Що рекомендує МОЗ

Під час роботи вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то вважається, що це ознаки вірусного респіраторного захворювання і людина до роботи не допускається;

усім відвідувачам вимірювати температуру при вході до закладу;

під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

проведення групових та командних занять має проводитись виключно за попереднім записом;

на вході розмістити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку);

в зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації.

Що буде заборонено

Використання багаторазових тканинних рушників;

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування басейнів;

функціонування спа-зон та послуг масажу;

функціонування фітнес-барів;

функціонування дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад як 10 осіб;

проведення групових занять, що передбачають безпосередні фізичний контакт;

проведення занять для дітей віком до 14 років;

видача багаторазових рушників клієнтам.

Тренажери для кардіо-тренувань, якими користуються тривалий період часу радять розмістити з інтервалом не менше 2.5 метри один від одного.

Окрім того, МОЗ рекомендує відсторонити від роботи працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання.

Вимоги до працівників спортивних залів та фітнес-клубів

Працівники повинні мати маску/респіратор та одноразові рукавички. Після їхнього використання обов'язково помити руки з рідким милом або обробити спиртовмісним антисептиком;

персонал повинні забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів;

також працівників мають навчити правильно використовувати засоби захисту та утилізувати їх;

працівник має самоізолюватись у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання.

Вимоги до прибирання приміщення:

дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;

вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни;

провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;

централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему урну з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом.

Також рекомендується відсторонити від роботи людей, які знаходяться в групі ризику.

У МОЗ заявили, що на другому етапі виходу з карантину 22 травня запустять громадський транспорт, відкриють готелі та дитячі садки, а також дозволять провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Станом на 18 травня в Україні підтверджено 18 616 випадків зараження COVID-19, уже 5 276 осіб одужало, 535, на жаль, померло.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

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