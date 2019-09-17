Квитки на матч Україна – Португалія надійшли у продаж: ціна та як їх купити

14 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться кваліфікаційний матч Євро-2020 Україна – Португалія. Зважаючи на значний ажіотаж навколо матчу, продаж квитків буде відбуватися в декілька етапів.

Для початку, квитки будуть продаватися виключно на сайті ticketsbox.com.

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Перший етап продажу

17 вересня продаж квитків на матч Україна – Португалія буде відкрито лише для тих уболівальників, які придбали онлайн квитки на поєдинок Україна – Литва, що відбудеться у Харкові. А також власників картки вболівальника "Укргазбанку". Власники картки вболівальника "Укргазбанку" зможуть придбати квиток за допомогою самої картки.

Ті вболівальники, що придбали квитки на матч Україна – Литва, отримають листи на електронну адресу з інструкцією щодо придбання квитків. Власники картки вболівальника отримають sms на номер свого мобільного телефону. Скористатися своїм правом першочергового придбання квитків можна в період із 17-го по 20-те вересня.

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Одночасно кожен, хто придбає квиток на поєдинок Україна – Литва в цей період, також отримає право придбання квитків на матч Україна – Португалія, але виключно в період із 17-го по 20 вересня.

Другий етап продажу

20 вересня стартує другий етап продажу квитків, які залишаться невикупленими після першого етапу. Вартість квитків – 150-800 гривень.

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Ще раз звертаємо увагу на те, що квитки на матч, як завжди, будуть іменними, і перед входом на стадіон буде здійснюватися перевірка наявності квитків та їхня звірка з документами.

Також інформуємо, що продажу квитків у касі стадіону не буде.

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Умови продажу онлайн:

одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;

для придбання квитків необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, ІПН, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки;

у разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16-и років, вказуються дані свідоцтва про народження;

після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника буде надіслано всі іменні електронні квитки для кожної особи окремо;

уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце;

квитки поверненню та обміну не підлягають.

До слова: За крок від Євро-2020: шанси України вийти на Чемпіонат Європи