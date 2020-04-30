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Легендарний наставник "Динамо" увійшов у топ-10 тренерів світу

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Валерій Лобановський
Валерій Лобановський / uefa.com

Журнал FourFourTwo опублікував рейтинг ста найкращих тренерів в історії футболу. У топ-10 потрапив легендарний тренер "Динамо" Валерій Лобановський.

Як повідомляє FourFourTwo, найкращим тренером світу є екснаставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

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Топ-10 тренерів світу

  1. Алекс Фергюсон
  2. Рінус Міхелс
  3. Йохан Кройфф
  4. Білл Шенклі
  5. Пеп Гвардіола
  6. Арріго Саккі
  7. Метт Басбі
  8. Еленіо Еррера
  9. Ернст Хаппель
  10. Валерій Лобановський.

У торішньому рейтингу France Football найкращим був названий Міхелс, а Фергюсон був другим.

Що відомо про Лобановського? Багаторічний наставник київського "Динамо", на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків і один раз Суперкубок Європи. Входить до рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версіями World Soccer, France Football, ESPN, УЄФА. Помер у 2002 році.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Динамо Новини Спорту Футбол Спорт
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