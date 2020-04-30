Легендарний наставник "Динамо" увійшов у топ-10 тренерів світу

Журнал FourFourTwo опублікував рейтинг ста найкращих тренерів в історії футболу. У топ-10 потрапив легендарний тренер "Динамо" Валерій Лобановський.

Як повідомляє FourFourTwo, найкращим тренером світу є екснаставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Читайте також Мессі чи Роналду: названо найкращого футболіста 21 століття

Топ-10 тренерів світу

Алекс Фергюсон Рінус Міхелс Йохан Кройфф Білл Шенклі Пеп Гвардіола Арріго Саккі Метт Басбі Еленіо Еррера Ернст Хаппель Валерій Лобановський.

У торішньому рейтингу France Football найкращим був названий Міхелс, а Фергюсон був другим.

Що відомо про Лобановського? Багаторічний наставник київського "Динамо", на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків і один раз Суперкубок Європи. Входить до рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версіями World Soccer, France Football, ESPN, УЄФА. Помер у 2002 році.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.