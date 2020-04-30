Легендарний наставник "Динамо" увійшов у топ-10 тренерів світу
Журнал FourFourTwo опублікував рейтинг ста найкращих тренерів в історії футболу. У топ-10 потрапив легендарний тренер "Динамо" Валерій Лобановський.
Як повідомляє FourFourTwo, найкращим тренером світу є екснаставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.
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Топ-10 тренерів світу
- Алекс Фергюсон
- Рінус Міхелс
- Йохан Кройфф
- Білл Шенклі
- Пеп Гвардіола
- Арріго Саккі
- Метт Басбі
- Еленіо Еррера
- Ернст Хаппель
- Валерій Лобановський.
У торішньому рейтингу France Football найкращим був названий Міхелс, а Фергюсон був другим.
Що відомо про Лобановського? Багаторічний наставник київського "Динамо", на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків і один раз Суперкубок Європи. Входить до рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версіями World Soccer, France Football, ESPN, УЄФА. Помер у 2002 році.
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