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Ломаченко встановить новий рекорд по заробітку

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Василь Ломаченко / boxingscene.com

Василь Ломаченко у своєму наступному поєдинку може заробити рекордний гонорар. Українець повинен зустрітися з чемпіоном світу за версією IBF Теофімо Лопесом.

Видання Xsport повідомляє, що за бій проти Лопеса українець може заробити 4,5 мільйона доларів.

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Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.

Як пише Xsport, після виплати податків, комісій промоутеру, менеджеру і команді у Ломаченко залишиться близько 2,5 мільйона доларів.

Половину суми він традиційно віддасть своєму батьку й тренеру Анатолію Ломаченку.

  • Очікується, що зустріч Ломаченка та Лопеса відбудеться у квітні-травні 2020 року. На кону стоятиме статус абсолютного чемпіона світу.
  • Наразі не відомо, де відбудеться бій. Лопес висловлює бажання зустрітися з Ломаченком на "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
  • Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Василь Ломаченко
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