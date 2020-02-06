Ломаченко встановить новий рекорд по заробітку

Василь Ломаченко у своєму наступному поєдинку може заробити рекордний гонорар. Українець повинен зустрітися з чемпіоном світу за версією IBF Теофімо Лопесом.

Видання Xsport повідомляє, що за бій проти Лопеса українець може заробити 4,5 мільйона доларів.

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Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.

Як пише Xsport, після виплати податків, комісій промоутеру, менеджеру і команді у Ломаченко залишиться близько 2,5 мільйона доларів.

Половину суми він традиційно віддасть своєму батьку й тренеру Анатолію Ломаченку.