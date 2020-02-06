Ломаченко встановить новий рекорд по заробітку
Василь Ломаченко у своєму наступному поєдинку може заробити рекордний гонорар. Українець повинен зустрітися з чемпіоном світу за версією IBF Теофімо Лопесом.
Видання Xsport повідомляє, що за бій проти Лопеса українець може заробити 4,5 мільйона доларів.
До теми: Скільки заробили українські боксери за свою кар'єру – топ-5 багатіїв
Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.
Як пише Xsport, після виплати податків, комісій промоутеру, менеджеру і команді у Ломаченко залишиться близько 2,5 мільйона доларів.
Половину суми він традиційно віддасть своєму батьку й тренеру Анатолію Ломаченку.
- Очікується, що зустріч Ломаченка та Лопеса відбудеться у квітні-травні 2020 року. На кону стоятиме статус абсолютного чемпіона світу.
- Наразі не відомо, де відбудеться бій. Лопес висловлює бажання зустрітися з Ломаченком на "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
- Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
- Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Росію не допустять на ЧС-2022, розгромна перемога "Динамо" та інші новини спорту 5 лютогосьогодні , 07:30
-
"Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем": рішення5 лютого , 20:49
-
WADA повідомило Росію про заборону на участь в чемпіонаті світу з футболу 2022 року, – ЗМІ5 лютого , 12:07
Коментарі