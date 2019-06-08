Львів приймає матчі відбору на Євро-2020: де розташована фан-зона

Львів цими вихідними перетворюється на справжню футбольну столицю, адже місто Лева приймає одразу два матчі відбору на Євро-2020. Так, 7 червня збірна України феєрично виграла збірну Сербії, а в понеділок, 10 червня наші футболісти гратимуть проти збірної Люксембургу.

Частина фанатів підтримують команду на стадіоні, інші вболівальники прийдуть до фан-зони, яку організовує преміум-спонсор національної збірної команди України з футболу – компанія "Перша приватна броварня".

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У п'ятницю фанати урочистою ходою відкрили фан-зону біля Франкового університету. Простір драйву та емоцій працюватиме чотири дні – з 7 по 10 червня. На великому екрані показуватимуть матчі, а з розваг – ігрова зона та концерти.

Атмосферу дуже важко передати словами, тому що треба тут побувати і власне відчути це. Це дуже круто, це неймовірно, це затягує. Неймовірна емоція, неймовірне захоплення. Чесно, слово "неймовірно" – найкраще для порівняння,

– розповідає вболівальниця Ольга.

Цікаво, що підтримати збірну України приїхали й іноземці. "Це чудово, дуже багато людей. Я сподіваюся, що наші виграють матчі. Я люблю Шевченка – тож приїхав сюди, аби побачити його і взагалі всю національну команду", – відповідають вболівальники Джузеппе та Алекс.

Як фан-зону облаштували для вболівальників: фото

Головне гасло фанатів жовто-синьої команди – "Виходь з хати вболівати". Фани вірні збірній закликають львів‘ян та гостей міста гуртуватися на фан-зоні та підтримувати національну команду.

Зазначимо, що українці вже перемогли Сербію та набрали сім очок після трьох турів. Нині вони на першому місці у турнірній таблиці. Попереду – матч проти Люксембургу 10 червня.