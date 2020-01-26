Матчі НБА розпочнуть з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта

Черговий тур регулярного чемпіонату НБА розпочнуть з хвилини мовчання. У такий спосіб баскетболісти та глядачі вшанують пам'ять легендарного гравця Кобі Браянта, який трагічно загинув.

Кобі Браянт загинув внаслідок падіння гелікоптера в неділю, 26 січня. Катастрофа сталася поблизу міста Калабас.

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З ним на борту гелікоптера перебувало ще троє осіб. Вони теж загинули.

Матч НБА вирішили розпочати з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта. Першою грою, де це зроблять (частина матчів вже закінчилася до того, як стало відомо про загибель) стане зустріч "Денвера" та "Х'юстона".

Hace instantes, en el inicio de Rockets vs Nuggets, homenaje a Kobe Bryant pic.twitter.com/mYwPRw8GbG — VarskySports (@VarskySports) January 26, 2020

Також після цього хвилиною мовчання вшанують на матчах "Сан-Антоніо" – "Торонто", "Атланта" – "Вашингтон", "Мемфіс" – "Фінікс", "Нью-Йорк" – "Бруклін", "Нью-Орлеан" – "Бостон", "Орландо" – "Кліпперс" та "Портленд" – "Індіана".