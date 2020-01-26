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Матчі НБА розпочнуть з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта

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Загинув Кобі Браянт

Черговий тур регулярного чемпіонату НБА розпочнуть з хвилини мовчання. У такий спосіб баскетболісти та глядачі вшанують пам'ять легендарного гравця Кобі Браянта, який трагічно загинув.

Кобі Браянт загинув внаслідок падіння гелікоптера в неділю, 26 січня. Катастрофа сталася поблизу міста Калабас.

Більше про це: У США загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

З ним на борту гелікоптера перебувало ще троє осіб. Вони теж загинули.

Матч НБА вирішили розпочати з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта. Першою грою, де це зроблять (частина матчів вже закінчилася до того, як стало відомо про загибель) стане зустріч "Денвера" та "Х'юстона".

Також після цього хвилиною мовчання вшанують на матчах "Сан-Антоніо" – "Торонто", "Атланта" – "Вашингтон", "Мемфіс" – "Фінікс", "Нью-Йорк" – "Бруклін", "Нью-Орлеан" – "Бостон", "Орландо" – "Кліпперс" та "Портленд" – "Індіана".

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Загинув Кобі Браянт
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