Останні хвилини переговорів пілота вертольота Кобі Браянта і диспетчера

З'явилося відео переговорів диспетчера та пілота вертольота Sikorsky S-76, в результаті аварії якого загинув Кобі Браянт. Вертоліт вилетів з аеропорту імені Джона Вейна о 9:06 ранку за місцевим часом.

У ці години над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів. За даними NY Post і TMZ, у цей період через метеоумови не літали навіть поліцейські вертольоти.

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Розшифровка розмови пілота і диспетчера

Диспетчер: 2EX (позивний вертольота Кобі, – Спорт24), тиск 30.19, в нашій зоні приладові правила (є візуальні VFR, коли погода хороша, а є приладові IFR – коли видимість погана, – Спорт24), ваші наміри.

Пілот: Продовжуємо політ з особливих візуальних правил (особливі правила візуальних польотів Special VFR запитується, коли пілот летить транзитом через зону з поганими умовами, але очікує хорошу видимість в пункті призначення, – Спот24). Прямуємо вздовж шосе 101.

Диспетчер: Займайте зону очікування поза Бернбанка, у мене літак, який йде на друге коло [в вашому напрямку].

Пілот: Очікуємо.

Диспетчер: У мене "Сайт" (мається на увазі літак Сессна Сайтейшен, – Спорт24), який йде на друге коло. Затримка займе близько трьох хвилин.

Пілот: Добре, чекаємо.

Диспетчер: Для вашого планування: можете розраховувати політ на північ від аеропорту, я тільки що говорив з Ван-Найс (сусідня диспетчерська зона, – Спорт24), у них декілька літаків, які злітають зі смуги 16, тому можете очікувати політ над п'ятим шосе.

Пілот: Не проблема.

Диспетчер: Дотримуйтесь вздовж п'ятого шосе, продовжуйте політ з особливих візуальних умов на висоті 2500 футів (760 метрів) або нижче (ймовірно, це було зроблено для того, щоб пілот продовжував бачити землю, вище 2500 були хмари, – Спорт24).

Пілот: Продовжуємо політ з особливих візуальних умов, слідуємо над п'ятим шосе.

Диспетчер: Вам дозволено вхід в зону над Бербанком з південного сходу на північний захід.

Пілот: Прийнято, продовжуємо політ з особливих візуальних умов.

Диспетчер: Ви хотіли слідувати над 118 (шосе)?

Пілот: Ми пролетимо над Ван-Найс, щоб вийти на шосе 101.

Диспетчер: Зрозумів.

Диспетчер: Продовжуйте слідувати над п'ятим, а потім повертайте на 118-е. Потім з вами буде працювати диспетчер Ван-Найса, радарне покриття обмежене. Працюйте з Ван-Найс.

Пілот: Ван-Найс, це 2EX, входжу в вашу зону з особливих візуальних умов, ми зараз на висоті 1400.

Диспетчер: Погодні умови: штиль, видимість 2,5 милі, нижня межа хмарності 1100, тиск 30.16. Вам дозволено політ на схід уздовж шосе 118. Повідомте, коли будете в візуальних умовах.

Пілот: Продовжуємо політ над 118, висоті 1400.

Диспетчер: Коли пройдете нашу зону, хочете вийти на зв'язок з Соукалом?

Пілот: Підтверджую.

Пілот: Вишка, можемо ми почати розворот на південний захід у напрямку до 101?

Диспетчер: Дозволено. Ви переходите на візуальні умови польоту?

Пілот: Візуальні умови, висота 1500.

Диспетчер: Дякую, працюйте з Соукалом.

Диспетчер Соукала: Упізнано. Ви запитуєте радарний супровід?

(Можливо, пілот відповідав, але цього не чути через далеке розташування радіоприймача.)

Диспетчер: Ваші наміри?

Диспетчер: Ви зараз занадто низько для радарного супроводу.

Зв'язок перериваєтся.

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Запис переговорів диспетчера та пілота Кобі Браянта

Що відомо про загибель Кобі Браянта?

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем.

ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.

Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин".

На борту перебували дев'ять осіб. Разом з Кобі Браянтом була його 13-річна донька Джанна.