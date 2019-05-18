Помер Валентин Сапронов

17 травня на 88-му році життя не стало легендарного футболіста та тренера донецького "Шахтаря" Валентина Сапронова.

Вихованець авдіївського футболу Валентин Сапронов виступав за "Шахтар" від 1952 до 1963 року. Він провів 270 матчів і забив 49 м’ячів, двічі ставав володарем Кубка СРСР (1961, 1962), першим з донецьких футболістів брав участь в офіційному поєдинку у складі збірної Радянського Союзу.

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Після завершення кар’єри гравця від 1965 до 1967 року був тренером "гірників".