Повернення Майка Тайсона: став відомий суперник американця
Легендарний американський боксер Майк Тайсон близький до повернення у ринг. 53-річний Тайсон начебто домовився про перший офіційний бій після 15-річної перерви.
Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Шеннон Бріггс розповів, що домовився з Майком Тайсоном про проведення поєдинку, інформує Daily Mail.
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Я недавно розмовляв з Майком Тайсоном – все йде до того, що ми проведемо офіційний бій. Ми з Тайсоном збираємося надіти рукавички, ми будемо битися,
– повідомив Бріггс.
Днями Шеннон вже заявляв, що готовий зустрітися з Тайсоном у виставковому поєдинку. Він переживає, що зустріч з Майком може перерости у відкриту бійку.
Втім, головною метою одіозного Бріггса залишається Володимир Кличко і британець Девід Хей.
Що відомо про повернення Тайсона
Майк заявив, що збирається повернутися у ринг заради благодійних боїв. Американець відновив тренування та демонструє прекрасну фізичну форму.
Вслід за Тайсоном легенда боксу Евандер Холіфілд натякнув на повернення у ринг. Повідомлялося, що Тайсон та Холіфілд можуть провести третій бій.
Два попередні завершилася перемогою Евандера Холіфілда.
Холіфілд готовий знову вийти в ринг, якщо йому запропонують солідний гонорар.
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