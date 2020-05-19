Повернення Майка Тайсона: став відомий суперник американця

Легендарний американський боксер Майк Тайсон близький до повернення у ринг. 53-річний Тайсон начебто домовився про перший офіційний бій після 15-річної перерви.

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Шеннон Бріггс розповів, що домовився з Майком Тайсоном про проведення поєдинку, інформує Daily Mail.

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Я недавно розмовляв з Майком Тайсоном – все йде до того, що ми проведемо офіційний бій. Ми з Тайсоном збираємося надіти рукавички, ми будемо битися,

– повідомив Бріггс.

Днями Шеннон вже заявляв, що готовий зустрітися з Тайсоном у виставковому поєдинку. Він переживає, що зустріч з Майком може перерости у відкриту бійку.

Втім, головною метою одіозного Бріггса залишається Володимир Кличко і британець Девід Хей.

Що відомо про повернення Тайсона

Майк заявив, що збирається повернутися у ринг заради благодійних боїв. Американець відновив тренування та демонструє прекрасну фізичну форму.

Вслід за Тайсоном легенда боксу Евандер Холіфілд натякнув на повернення у ринг. Повідомлялося, що Тайсон та Холіфілд можуть провести третій бій.

Два попередні завершилася перемогою Евандера Холіфілда.

Холіфілд готовий знову вийти в ринг, якщо йому запропонують солідний гонорар.

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