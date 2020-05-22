Повернення Тайсона: боксера включать у рейтинг з Ф'юрі

Легендарний американський боксер Майк Тайсон заручився підтримкою президента WBC Маурісіо Сулеймана. Глава WBC готовий включити Тайсона у рейтинг, щоб американець зміг повернутися на ринг.

Маурісіо Сулейман заявив, що буде підтримувати Майка Тайсона в його прагненні повернутися у ринг, інформує Boxing Scene.

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Президент WBC називає Тайсона, який став наймолодшим чемпіон світу в історії суперважкої ваги, іконою спорту.

Тайсон може побити рекорд Формана

Він припускає, що Тайсон може стати найстаршим чемпіоном у світу, побивши рекорд Джоржа Формана. Останній виграв титул у 45 років.

До слова, рекорд Формана прагне побити і 44-річний українець Володимир Кличко.

Сулейман впевнений, що 53-річний Тайсон попри серйозний для боксу вік зберіг свою потужність і може нокаутувати суперників.

Він може нокаутувати будь-якого одним ударом, в будь-який час. Так що ми будемо підтримувати його. Нам всім цікаво, що він буде робити далі. Навіть якщо виставковий бій, то йому потрібно отримати ліцензію, потрібно пройти через цей процес,

– заявив Сулейман.

Він додав, що допоможе мрії Тайсона здійснитися. "Якщо його мрія знову потрапити в рейтинг, то я внесу його в рейтинг", – заявив Сулейман.

Зазначимо, що лідером рейтингу WBC у суперважкій вазі є американець Деонтей Уайлдер. Чинний чемпіон світу – британець Тайсон Ф'юрі.

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Повернення Тайсона: головне

Тайсон збирається повернутися у бокс заради благодійних поєдинків. Американець вже відновив тренування.

Вслід за Тайсоном легенда боксу Евандер Холіфілд також повідомив про повернення у ринг.

Повідомлялося, що Тайсон та Холіфілд можуть провести третій бій. Два попередні завершилася перемогою Евандера Холіфілда.

За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.