Прости мене Всевишній, ой прости: Усик причастився в Онуфрія у Прощену неділю

Український боксер Олександр Усик причастився у Прощену неділю. У своєму інстраграмі Олександр опублікував фотографію з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

Свою світлину український боксер супродовив текстом, в якому попросив Всевишнього відпустити його гріхи.

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Текст опубліковане мовою оригіналу

Прости меня Всевышний, ой прости

И огради меня от тяжести душевной, прости и отпусти ты мне грехи.

Перед тобой стою я на коленях,

Я знаю грешен я не по годам

Но где найти дорогую ту без мрака.

Я за тобою по твоим стопам готов ити, чтоб не облаяла собака.

Прости родных, прости родную, прости всех тех кто рядышком со мной,молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой не верный ход.

Я буду верен вере православной

Я буду верен и семье своей, стране я буду верен постоянно.

Прошу тебя прости за все ты мне.

Зв'язок Усика та Онуфрія

Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав блаженнішого митрополита УПЦ МП Онуфрія.

Зустріч відбулась у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Разом з Усиком до Лаври прийшла його дружина Катерина та тренер Сергій Ватаманюк.

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