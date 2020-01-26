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Український боксер Редкач програв у видовищному поєдинку за право битися з чемпіоном WBC

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Іван Редкач – Денні Гарсія: результат бою / twitter.com/ShowtimeBoxing

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач зазнав поразки у США. Українець програв американцю Денні Гарсії в поєдинку за браво битися з чемпіоном світу за версією WBC.

У перших раундах Гарсія зайняв середину рингу та змусив Редкача тікати від своїх атак. За два раунди в активі Івана – "двійка" наприкінці другої трихвилинки.

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У третьому раунді на обличчі українця з'явилися перші подряпини. А в четвертій трихвилинці Гарсія декілька разів "знайшов" печінку українця та затиснув Івана біля канатів.

У середині поєдинку Гарсія продовжив гнути свою лінію. Денні запропонував Редкачу досить повільний темп і бомбардував українця короткими ударами.

У 7-у раунді Редкач пропустив потужний удар, після чого на його обличчі з'явилося розсічення. У наступних раундах Гарсія не форсував подій та вирішив спокійно перемогти.

Врешті-решт, боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів. В останній 3-хвилинці нікому не вдалося нанести фатального удару. Таким чином, Гарсія виграв одноголосним рішенням суддів.

Американець став офіційним претендентом на титул WBC, який володіє Еррол Спенс.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Іван Редкач Спорт Бокс
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