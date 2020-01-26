Редкач вкусив свого суперника під час поєдинку – відео

У ніч з 25 на 26 січня українець Іван Редкач провів поєдинок проти Денні Гарсії. Після поєдинку американець розповів, що Редкач вкусив його.

Інцидент стався у 8-у раунді поєдинку. Редкач вкусив опонента за плече під час захвату.

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Після перемоги в Гарсії запитали про укус. Денні був переконаний, що йому накладатимуть шви.

Редкач вкусив мене. Він сказав: "Майк Тайсон", коли це робив. Я навіть подумав, що мені доведеться накладати шви. Мене вперше вкусили в бою,

– сказав Гарсія.

Відео укусу Редкача

Як відомо, у 1997 році Майк Тайсон вкусив Евандера Холіфілда за вухо й був дискваліфікований.

Поєдинок між Редкачем та Гарсією завершився переконливою перемогою американця. Боксери пройшли всю дистанцію й судді віддали перемогу Гарсії.