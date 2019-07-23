Роман Вірастюк переніс складну операцію на серці і потребує фінансової допомоги

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Роман Вірастюк
Роман Вірастюк / Facebook

У бронзового медаліста чемпіонату Європи 1994 року по штовхання ядра Романа Вірастюка виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

Днями Роману Вірастюку зробили складну операцію на серці, яка тривала 20 годин. Стан Романа залишається важким.

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Процес відновлення буде дуже тривалим і вимагає надзвичайно великих фінансових витрат. Рідні спортсмена звернулися за допомогою до громадськості.

Зараз Роман (брат відомого стронгмена Василя Вірастюка) працює директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Він брав участь в парламентських виборах 2019, але не зумів перемогти в мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області.

У 2005 році Вірастюк переніс операцію з протезування аорти і аортальних клапанів. А наприкінці 2015 року в пресі з'явилася інформація, що Роман Вірастюк потребує ще двох кардіохірургічних операціях, почалася кампанія зі збору коштів.

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Операція пройшла 31 березня 2016 року і тривала 13 годин, Вірастюку поставили серцевий клапан і протез кореня аорти.

Реквізити для допомоги знаходяться за посиланням.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика
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