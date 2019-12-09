Росія подасть апеляцію на дискваліфікацію від WADA

Росія звернеться в спортивний арбітражний суд в Лозанні для оскарження рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

Нагадаємо, Росію на чотири роки відсторонили від участі в Олімпійських іграх та чемпіонатах світу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні WADA в Лозанні. Рішення прийнято одноголосно.

​До слова: Росія зможе прийняти Євро-2020 і фінал Ліги чемпіонів попри допінговий скандал

Рішення WADA по Росії набере чинності через 21 день. У цей час Росія може подати апеляцію, чим вона і скористається. Про це повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова, повідомляє telegram-канал 360tv.ru.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.