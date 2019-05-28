Російський нападник "Донбасу" отримав українське громадянство

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Олександр Костіков
Олександр Костіков / ХК "Донбас"

Російський нападник "Донбасу" Олександр Костіков отримав український паспорт. Відповідний указ вийшов на офіційному сайті Президента України.

28 травня президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував рішення Петра Порошенка і повернув громадянство лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі. Крім того, указом №329/2019 українське громадянство отримали ще п'ять іноземців.

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Олександр Костіков – нападник ХК "Донбас". Костіков народився 14 серпня 1997 року Москві. Він грав у молодіжній хокейній лізі в Росії. Потім транзитом через "Црвену Звезду" перейшов в ХК "Донбас", який з 2014 року базується в Краматорську Донецької області (раніше домашня база клубу була в Донецьку).

У минулому сезоні Костіков провів 36 матчів у регулярному чемпіонаті УХЛ, в яких закинув 21 шайбу і виконав 22 результативні передачі. Також на рахунку нападника 9 поєдинків в плей-оф, де він набрав 4 очки – провів два голи і зробив два асисти.

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Теги: Новини Спорту Спорт ХК Донбас Хокей
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