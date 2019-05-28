Російський нападник "Донбасу" отримав українське громадянство
Російський нападник "Донбасу" Олександр Костіков отримав український паспорт. Відповідний указ вийшов на офіційному сайті Президента України.
28 травня президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував рішення Петра Порошенка і повернув громадянство лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі. Крім того, указом №329/2019 українське громадянство отримали ще п'ять іноземців.
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Олександр Костіков – нападник ХК "Донбас". Костіков народився 14 серпня 1997 року Москві. Він грав у молодіжній хокейній лізі в Росії. Потім транзитом через "Црвену Звезду" перейшов в ХК "Донбас", який з 2014 року базується в Краматорську Донецької області (раніше домашня база клубу була в Донецьку).
У минулому сезоні Костіков провів 36 матчів у регулярному чемпіонаті УХЛ, в яких закинув 21 шайбу і виконав 22 результативні передачі. Також на рахунку нападника 9 поєдинків в плей-оф, де він набрав 4 очки – провів два голи і зробив два асисти.