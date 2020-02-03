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"Динамо" неожиданно перевело основного защитника в дубль

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Тамаш Кадар / ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар решением тренерского штаба переведен в молодежную команду.

Футболист не участвовал в вечерней тренировке киевского клуба. Его место в первой команде занял Александр Романчук, пишет пресс-служба клуба.

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Пока неизвестно, почему Алексей Михайличенко и его ассистенты решили отправить легионера в дубль.

  • Тамаш Кадар присоединился к "Динамо" в феврале 2017-го года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
  • Недавно появилась информация, что центрбек может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
  • Во вторник, 4 февраля, "Динамо" проведет два занятия на тренировочном поле, а на следующий день сыграет первый контрольный матч на втором сборе – против "Олимпии" Любляна (начало – в 16:30).

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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