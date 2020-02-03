"Динамо" неожиданно перевело основного защитника в дубль
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар решением тренерского штаба переведен в молодежную команду.
Футболист не участвовал в вечерней тренировке киевского клуба. Его место в первой команде занял Александр Романчук, пишет пресс-служба клуба.
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Пока неизвестно, почему Алексей Михайличенко и его ассистенты решили отправить легионера в дубль.
- Тамаш Кадар присоединился к "Динамо" в феврале 2017-го года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
- Недавно появилась информация, что центрбек может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
- Во вторник, 4 февраля, "Динамо" проведет два занятия на тренировочном поле, а на следующий день сыграет первый контрольный матч на втором сборе – против "Олимпии" Любляна (начало – в 16:30).
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