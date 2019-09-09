Лес посреди стадиона: зачем на арене в Австрии высадили деревья

Швейцарский художник Клаус Литтманн создал экологическую инсталляцию, высадив на поле стадиона настоящий лес.

Для перевоплощения он выбрал 30-тысячный стадион "Вертерзее-Штадионе" в австрийском городе Клагенфурт.

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Что известно об инсталяции? Реализовать это творение художника вдохновила одноименная картина австрийского художника Макса Пайнтнера.



Картина Макса Пайнтнера "Бесконечное притяжение природы"

Этим рисунком Пайтнер имел целью показать, что из-за вырубки лесов деревья станут таким редким зрелищем, чтобы на них посмотреть придется покупать билет, как на футбольный матч.

Деревья высадили посреди поля стадиона в Австрии: смотрите фото

Приехать посмотреть на выставку под названием "Бесконечное притяжение природы" можно до 27 октября. Первые посетители выставки уже делятся впечатлениями в соцсетях.

На это время местная команда "Аустрия", которая выступает во втором дивизионе чемпионата Австрии, будет играть домашние матчи на небольшом стадионе рядом, который может вместить всего 2 тысячи зрителей.