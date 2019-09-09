Лес посреди стадиона: зачем на арене в Австрии высадили деревья

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Лес высадили на поле стадиона в Австрии
Лес высадили на поле стадиона в Австрии / Derstandard

Швейцарский художник Клаус Литтманн создал экологическую инсталляцию, высадив на поле стадиона настоящий лес.

Для перевоплощения он выбрал 30-тысячный стадион "Вертерзее-Штадионе" в австрийском городе Клагенфурт.

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Что известно об инсталяции? Реализовать это творение художника вдохновила одноименная картина австрийского художника Макса Пайнтнера.

Макс Пайнтнер картина ліс стадіон
Картина Макса Пайнтнера "Бесконечное притяжение природы"

Этим рисунком Пайтнер имел целью показать, что из-за вырубки лесов деревья станут таким редким зрелищем, чтобы на них посмотреть придется покупать билет, как на футбольный матч.

Деревья высадили посреди поля стадиона в Австрии: смотрите фото

 

Приехать посмотреть на выставку под названием "Бесконечное притяжение природы" можно до 27 октября. Первые посетители выставки уже делятся впечатлениями в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#forforest #klagenfurt #art #kärntenisleians

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На это время местная команда "Аустрия", которая выступает во втором дивизионе чемпионата Австрии, будет играть домашние матчи на небольшом стадионе рядом, который может вместить всего 2 тысячи зрителей.

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Теги: Новости недвижимости Новости Спорта Спорт Футбол Исскусство Экология Новости недвижимости мира
Источник: 24 канал
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