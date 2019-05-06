Мирча Луческу предлагает своего сына на пост главного тренера "Шахтера"

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Резван Луческу может возглавить " Шахтер"
Резван Луческу может возглавить " Шахтер" / Фото из открытых источников

Сын известного румынского специалиста Мирчи Луческу Рэзван может возглавить донецкий "Шахтер". Луческу-старший уже встречался с генеральным директором "горняков" Сергеем Палкиным.

Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

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По информации журналиста, Луческу хочет, чтобы его сын Резван возглавил донецкий клуб. Это и было темой обсуждения.

Руководство "Шахтера" имеет определенные разногласия с главным тренером Пауло Фонсекой. Сейчас Резван Луческу тренирует греческий ПАОК, за который выступают двое украинцев. В этом году клуб впервые за 34 года завоевал звание чемпионов страны.

К слову, Мирча Луческу 12 лет был тренером донецкого "Шахтера" (с 2004 до 2016). За это время "горняки" 8 раз выигрывали чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В 2016 году он возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности всего один сезон.

Ранее Мирча Луческу сказал, что удивлен местом Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров по версии France Football. Валерий Васильевич оказался в списке на шестой позиции, а Луческу – на 41-й. Однако впоследствии специалист извинился.

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Теги: Спорт Новости Спорта Шахтер Футбол
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