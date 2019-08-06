Усик – Такам: стала известна дата боя

Украинский абсолютный непобедимый чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) дебютирует в супертяжелом дивизионе.

Как сообщает ESPN, украинский боксер выйдет в ринг 12 октября. Соперником Усика станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.

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Также известно, что бой Усик – Такам состоится в Чикаго на арене Wintrust Arena.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе

В начале мая Усик получил травму бицепса при подготовке к дебютному в супертяжелом весе бою. Так что бой 25 мая с Карлосом Такамом не состоялся.

После этого один из промоутеров Усика Александр Красюк заявил, что в команде больше не рассматривают Такама как кандидата на дебютный для украинца бой в супертяжах.

Ситуацию якобы изменило то, что Александр был назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе за пояс WBO.

Но сопромоутер Усика Эдди Хирн из компании Matchroom Boxing заявил, что Александр первый бой в хэвивейте проведет против Такама, как и планировалось ранее.

Ясности насчет боя требовал и сам Такам. По словам Карлоса, он все еще надеется выйти на ринг с Усиком. Камерунец уверен, что сможет победить украинца.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.