В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь
В субботу, 15 февраля, не стало Николая Бондаря. Известный украинский фигурист ушел из жизни в возрасте 29 лет.
Трагическую новость сообщил автор блога forum.skating.com.ua.
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Николай – бронзовый призер чемпионата Украины 2008, участник юниорского чемпионата мира 2007/2008 и юниорских Гран-при.
После завершения карьеры фигурист Бондарь работал тренером в Китае, в городе Сучжоу (находится недалеко от Шанхая).
Умер Николай Бондарь / Фото: Главком
- Напомним, что сейчас в Китае – эпидемия короновируса 2019-nCoV, но Сучжоу не находится в эпицентре распространения опасной болезни, однако в городе тщательно проводят противоэпидемические мероприятия.
- По состоянию на 17 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 775 человек. Общее количество инфицированных – 71 709 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 11 160 человек.
- Минздрав Украины заявил, что эвакуация украинских граждан из Уханя состоится 19 января.
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