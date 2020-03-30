Стала відома нова дата відкриття Олімпійських ігор в Токіо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спільно з владою Японії оголосили дату відкриття Олімпійських ігор в Токіо-2020 року, перенесених на 2021 рік.

Як повідомляє японський телеканал NHK, урочисте відкриття Олімпіади планується на 23 липня 2021 року.

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Остаточне рішення мають оголосити в найближчі дні, проте попередня домовленість вже є.

Раніше губернатор Токіо Юріко Койке пропонував зрушити Олімпіаду на весну наступного року, щоб уникнути спеки, але цей варіант відкинули через незручний календар.

Глава оргкомітету по проведенню Олімпіади-2024 Тоні Естанге до цього заявляв, що перенесення Ігор в Токіо вплине на підготовку до Олімпіади в Парижі.

Літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.

Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

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