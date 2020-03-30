24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Стала відома нова дата відкриття Олімпійських ігор в Токіо

- Читать новость на русском
Нова дата Олімпіади-2020 / Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спільно з владою Японії оголосили дату відкриття Олімпійських ігор в Токіо-2020 року, перенесених на 2021 рік.

Як повідомляє японський телеканал NHK, урочисте відкриття Олімпіади планується на 23 липня 2021 року.

Читайте також Перенесення Олімпійських ігор: як тепер називатиметься Олімпіада і коли вона відбудеться

Остаточне рішення мають оголосити в найближчі дні, проте попередня домовленість вже є.

Раніше губернатор Токіо Юріко Койке пропонував зрушити Олімпіаду на весну наступного року, щоб уникнути спеки, але цей варіант відкинули через незручний календар.

Глава оргкомітету по проведенню Олімпіади-2024 Тоні Естанге до цього заявляв, що перенесення Ігор в Токіо вплине на підготовку до Олімпіади в Парижі.

  • Літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
  • При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
  • Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Спорт Новини Спорту Олімпіада-2020
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:20 Капітан "Астон Вілли" Гріліш розбив свій Range Rover, перед тим закликаючи усіх залишатися вдома
Футбол 451
сьогодні , 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Бокс 566
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 56172
сьогодні , 10:55 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася з вболівальниками відвертими фото
Інші види спорту 1527
сьогодні , 14:05 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
Новини України 25413
сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
Лікування 142526
сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Традиції 621984
сьогодні , 11:58 Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус
Футбол 693
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Софія Кулай
сьогодні 11:58 Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус
Софія Кулай
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена
28 березня 16:30 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
28 березня 09:46 Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео
Софія Кулай

Новини
Більше новин
Залиште відгук