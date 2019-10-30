Світоліна неймовірним ударом шокувала Халеп і виграла розіграш: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/WTA

Еліна Світоліна впевнено перемогла 5 ракетку світу Сімону Халеп на Підсумковому турнірі в Шеньчжені. Матч тривав понад півтори години, за які Світоліна виграла декілька ефектних м'ячів.

У другому сеті за рахунку 3:2 на користь Еліни Халеп перемагала на своїй подачі 40:15. Світоліна вдало зіграла на прийомі, після чого тенісистки організували битву на витривалість.

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Довгий обмін ударами завершився неочікуваним різаним ударом Еліни із задньої лінії. М'яч приземлився на половині корту румунки й закрутився.

Відскок від хардового покриття був надзвичайно низьким, тому Сімона нічого не змогла вдіяти.

Відео удару Світоліної

Світоліна виграла другий поспіль матчі у групі. Як відомо, в першій грі Еліна здолала опір чешки Кароліни Плішкової. Відтак, Світоліна достроково вийшла у півфінал.

Торік Еліна виграла Підсумковий турнір у Сінгапурі, здобувши перемогу в усіх 5 матчах. Відтак, переможна серія українки вже складає 7 поєдинків.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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