У Києві відбувся масштабний відбір на "Ігри Нескорених": мотивуючі фото

62 Читать новость на русском

В Києві провели масштабний відбір на "Ігри Нескорених" – це змагання ветеранів різних війн, які цього року відбуватимуться в Гаазі.

Втома, ампутовані кінцівки, протези, для цих бійців не проблема. Вони тренуються на рівні з професійними спортсменами.

Читайте також: У Львові стартував нацвідбір до "Ігор нескорених": мотивуючі фото та відео

Ігор вже вдруге на змаганнях. Минулого року він виборов бронзу у веслуванні.

ігри нескорених
Минулорічний бронзовий призер Ігор

"Це спорт, я до війни займався, ходив в тренажерний зал, зараз я отримав спортивний протез", – розповів Ігор.

Що таке "Ігри нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.

Олександр – доброволець, на війну пішов з Тернополя. Під час боїв за Дебальцево йому відірвало ногу.

ігри несорених
Олександр відновився після поранення на фронті

Після лікування та реабілітації, йому вдалося продовжити повноцінне життя. Він їздить на велосипеді і хочу потрапити в команду "Нескорених".

Кожен боєць обирає вид спорту, який йому подобається і який він може опанувати за станом здоров'я. Олександр після важкої травми на війні, може плавати.

ігри нескорених
Олександр після травми займається плаванням

"Залишили мені лікарі свою ноги, але функції їхні обмежені. Плавання – це те, що можу робити", – зазначив учасник відбору до команди "Ігор Нескорених" Олександр Косолапов.

Веслування, плавання, біг, велоспорт і стрільба з лука – в учасників відбору є лише одна можливість показати себе. Після чого організатори українського відбору оберуть найкращих для участі у світовій першості.

Фото зі змагань:

 

Вже у 2020 році в Гаазі українці військові покажуть світу, що війна та травми не зупиняють їх на шляху до перемог. Зазначимо, що у 2018 році на "Іграх нескорених" у Сіднеї українці здобули рекордну для країни кількість медалей. За тиждень наші спортсмени 20 разів піднімалися на п'єдестал в Австралії.

blog_ava
Які існують види жіночого оргазму
27 липня
33004
Теги: Новини України Новини Спорту Ігри нескорених Війна на Донбасі Спорт
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
27 липня 20:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
904
Трансфери команд УПЛ: онлайн
27 липня 12:58 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10353
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5515
Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
27 липня 16:48 Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
2293
Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
27 липня 12:40 Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
401
Новини
Більше новин
Залиште відгук