У Києві відбувся масштабний відбір на "Ігри Нескорених": мотивуючі фото

В Києві провели масштабний відбір на "Ігри Нескорених" – це змагання ветеранів різних війн, які цього року відбуватимуться в Гаазі.

Втома, ампутовані кінцівки, протези, для цих бійців не проблема. Вони тренуються на рівні з професійними спортсменами.

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Ігор вже вдруге на змаганнях. Минулого року він виборов бронзу у веслуванні.



Минулорічний бронзовий призер Ігор

"Це спорт, я до війни займався, ходив в тренажерний зал, зараз я отримав спортивний протез", – розповів Ігор.

Що таке "Ігри нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.

Олександр – доброволець, на війну пішов з Тернополя. Під час боїв за Дебальцево йому відірвало ногу.



Олександр відновився після поранення на фронті

Після лікування та реабілітації, йому вдалося продовжити повноцінне життя. Він їздить на велосипеді і хочу потрапити в команду "Нескорених".

Кожен боєць обирає вид спорту, який йому подобається і який він може опанувати за станом здоров'я. Олександр після важкої травми на війні, може плавати.



Олександр після травми займається плаванням

"Залишили мені лікарі свою ноги, але функції їхні обмежені. Плавання – це те, що можу робити", – зазначив учасник відбору до команди "Ігор Нескорених" Олександр Косолапов.



Веслування, плавання, біг, велоспорт і стрільба з лука – в учасників відбору є лише одна можливість показати себе. Після чого організатори українського відбору оберуть найкращих для участі у світовій першості.

Фото зі змагань:

Вже у 2020 році в Гаазі українці військові покажуть світу, що війна та травми не зупиняють їх на шляху до перемог. Зазначимо, що у 2018 році на "Іграх нескорених" у Сіднеї українці здобули рекордну для країни кількість медалей. За тиждень наші спортсмени 20 разів піднімалися на п'єдестал в Австралії.