У США загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, – ЗМІ

У штаті Каліфорнія США загинув баскетболіст Кобі Браянт. Його смерть настала внаслідок аварії вертольота. У момент інциденту разом зі спортсменом на борту перебувало ще кілька людей (за одними даними, троє, за іншими – п'ятеро). Усі загинули. Авіакатастрофа трапилася уранці 26 січня за місцевим часом поблизу міста Калабас,

Про загибель баскетболіста повідомив американський таблоїд TMZ. Також цю інформацію підтвердило провідне американське спеціалізоване видання ESPN.

Зверніть увагу! Помер мотогонщик Едвін Стравер, який потрапив в аварію на "Дакарі"

Дивіться відео з місця загибелі Кобі Браянта

Згодом підтвердження з’явилося від влади Калабаса. За їхніми даними, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Ніхто, хто перебував на землі, не постраждав. Натомість у гелікоптері поряд із Браянтом були ще чотири особи – усі загинули.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating. — City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020

Деякі видання пишуть, що у момент катастрофи разом із Браянтом перебували його чотири доньки – Джіанна, Наталія, Б’янка та новонароджена Капрі. Натомість інші журналісти це спростовують.

Новина доповнюється