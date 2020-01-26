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У США загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, – ЗМІ

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Кобі Браянт / Getty Images

У штаті Каліфорнія США загинув баскетболіст Кобі Браянт. Його смерть настала внаслідок аварії вертольота. У момент інциденту разом зі спортсменом на борту перебувало ще кілька людей (за одними даними, троє, за іншими – п'ятеро). Усі загинули. Авіакатастрофа трапилася уранці 26 січня за місцевим часом поблизу міста Калабас,

Про загибель баскетболіста повідомив американський таблоїд TMZ. Також цю інформацію підтвердило провідне американське спеціалізоване видання ESPN. 

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Дивіться відео з місця загибелі Кобі Браянта 

Згодом підтвердження з’явилося від влади Калабаса. За їхніми даними, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Ніхто, хто перебував на землі, не постраждав. Натомість у гелікоптері поряд із Браянтом були ще чотири особи – усі загинули.

Деякі видання пишуть, що у момент катастрофи разом із Браянтом перебували його чотири доньки – Джіанна, Наталія, Б’янка та новонароджена Капрі. Натомість інші журналісти це спростовують. 

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Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт Новини США Новини Спорту Втрати NBA
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