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Уайлдер – Ф'юрі: де відбудеться третій бій

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Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер / GETTY IMAGES

Третій бій між американцем Деонтеєм Уайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі не відбудеться у США. Через пандемію коронавірусу організатори поєдинку хочуть перенести його на інший континент.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, де може пройти третій бій між Ф'юрі і Уайлдером, інформує Boxingnews24.

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Схоже, що через пандемію в цьому році нам не дозволять провести бій Ф'юрі – Уайлдер у США з глядачами. Top Rank шукає місця, які нам найбільш знайомі,
– сказав Арум.

За його словами, поєдинок може відбутися у Макао (особливий адміністративний район Китаю).

В Азії, а саме в Макао, у нас був успішний досвід проведення заходів. Тому ми розглядаємо проведення цього бою у Макао. Іншими словами, всі працюють злагоджено,
– резюмував Арум.

Через пандемію коронавірусу на цей момент немає точної дати реваншу. Очікувалося, що бій пройде влітку. Тепер же є ймовірність, що боксери не зустрінуться до 2021 року.

Ф'юрі – Уайлдер: головне про протистояння

  • Вперше боксери зустрілися 1-го грудня 2018 року. Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але бій завершився скандальною нічиєю.
  • Зокрема, рефері в ринзі отримав шквал критики на свою адресу. Його звинуватили у тому, що він надто довго відраховував Ф'юрі нокдаун.
  • Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Цього разу Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді.
  • Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
  • Для Уайлдера це перша поразка у професійній кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
  • Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Бокс Спорт
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